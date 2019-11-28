В МИД рассказали о взаимодействии России с Турцией по операции в Сирии

"Мы находимся в контакте по линии наших военных и по линии наших дипломатов практически в круглосуточном формате. Поэтому мы имеющиеся вопросы снимаем в ходе этих контактов", - заявила она.

Захарова добавила, что если какие-то вопросы все же не снимаются, стороны делятся своими оценками, порой критическими, поднимают их на уровень руководства, в каких-то случаях - выносят их на широкое обсуждение. "Просто работаем с нашими турецкими коллегами очень плотно", - подытожила она.