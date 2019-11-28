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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-28T15:06+0300
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РИА Новости

В МИД рассказали о взаимодействии России с Турцией по операции в Сирии

15:03 28.11.2019 (обновлено: 15:06 28.11.2019)
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Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москва и Анкара снимают взаимные вопросы по совместной операции в Сирии в постоянных контактах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы находимся в контакте по линии наших военных и по линии наших дипломатов практически в круглосуточном формате. Поэтому мы имеющиеся вопросы снимаем в ходе этих контактов", - заявила она.
Захарова добавила, что если какие-то вопросы все же не снимаются, стороны делятся своими оценками, порой критическими, поднимают их на уровень руководства, в каких-то случаях - выносят их на широкое обсуждение. "Просто работаем с нашими турецкими коллегами очень плотно", - подытожила она.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМария ЗахароваМИД РФТурцияСирияРоссия
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