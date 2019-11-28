В Сербии построили уникальный участок "Турецкого потока"

СМЕДЕРЕВО (Сербия), 28 ноя – РИА Новости. Уникальный участок продолжения "Турецкого потока" в Сербии с применением новейших технологий проложен под рекой Дунай в преддверии встречи сербского президента Александра Вучича и российского лидера Владимира Путина, заявил посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко.
В настоящее время на территории Сербии ведется строительство трубопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по которому, как ожидается, пойдет газ из "Турецкого потока". Речь идет о ветке протяженностью 402 километра пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров в год.
Посол РФ Александр Боцан-Харченко в четверг посетил участок строительства интерконнектора "граница Болгарии – граница Венгрии" в месте перехода газопровода через реку Дунай в районе стартового котлована на берегу у города Смедерево.
"Нам показали все цифры, статистику, которая подтверждает, что проект уникальный, показали и доказали уникальность строительства... Таким образом, эта часть магистрального газопровода будет построена, и это наш флагманский проект, который будет обеспечивать Сербию и Европу. Думаю, что и болгарская часть будет построена, сейчас все признаки и сигналы есть, что и там дело пойдет", - заявил посол России в ходе осмотра объекта.
"Так что мы уверенно смотрим в будущее, а данный проект это часть нашего солидного двустороннего сотрудничества и сейчас это развитие и прохождение газопровода под Дунаем с применением уникальной технологии хороший результат к встрече на высшем уровне между президентами, которая запланирована 4 декабря в Сочи", - отметил Боцан-Харченко.
Министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич сообщал в ноябре РИА Новости, что в 2020 году будет достроена компрессорная станция для подачи газа "Турецкого потока" в Венгрию, строительство сербской ветки трубопровода идет по плану и будет завершено в этом году. Инфраструктура в Болгарии для приема газа "Турецкого потока" должна быть построена в первой половине 2020 года.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая в морском участке. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск "Турецкого потока" планируется до конца 2019 года. "Газпром" во вторник сообщил, что пусконаладочные мероприятия перед вводом газопровода находятся на завершающем этапе, заполнены газом обе нитки "Турецкого потока".
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