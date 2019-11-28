В Сербии построили уникальный участок "Турецкого потока"

В настоящее время на территории Сербии ведется строительство трубопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по которому, как ожидается, пойдет газ из "Турецкого потока". Речь идет о ветке протяженностью 402 километра пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров в год.

Посол РФ Александр Боцан-Харченко в четверг посетил участок строительства интерконнектора "граница Болгарии – граница Венгрии" в месте перехода газопровода через реку Дунай в районе стартового котлована на берегу у города Смедерево.

"Нам показали все цифры, статистику, которая подтверждает, что проект уникальный, показали и доказали уникальность строительства... Таким образом, эта часть магистрального газопровода будет построена, и это наш флагманский проект, который будет обеспечивать Сербию и Европу. Думаю, что и болгарская часть будет построена, сейчас все признаки и сигналы есть, что и там дело пойдет", - заявил посол России в ходе осмотра объекта.

"Так что мы уверенно смотрим в будущее, а данный проект это часть нашего солидного двустороннего сотрудничества и сейчас это развитие и прохождение газопровода под Дунаем с применением уникальной технологии хороший результат к встрече на высшем уровне между президентами, которая запланирована 4 декабря в Сочи", - отметил Боцан-Харченко.

Министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич сообщал в ноябре РИА Новости, что в 2020 году будет достроена компрессорная станция для подачи газа "Турецкого потока" в Венгрию, строительство сербской ветки трубопровода идет по плану и будет завершено в этом году. Инфраструктура в Болгарии для приема газа "Турецкого потока" должна быть построена в первой половине 2020 года.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что Сербия будет увеличивать объемы закупок газа в России , а также при поддержке "Газпрома" расширять подземное газохранилище "Банатский двор".