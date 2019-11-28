Останки 14 пленных красноармейцев перезахоронили в Варшаве

ВАРШАВА, 28 ноя - РИА Новости. Останки 14 красноармейцев, умерших в нацистском лагере для военнопленных Шталаг I-B, перезахоронили на Мемориальном кладбище советских воинов в Останки 14 красноармейцев, умерших в нацистском лагере для военнопленных Шталаг I-B, перезахоронили на Мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве , передает корреспондент РИА Новости.

Останки были найдены во время раскопок на кладбище на территории крепости Модлин рядом с городом Новы-Двур-Мазовецкий, проводимых польским Институтом национальной памяти (IPN).

Как рассказал РИА Новости руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев, захоронение не было учтено и после эксгумации польские власти по согласованию с российской стороной решили перезахоронить останки на мемориальном кладбище в Варшаве на улице Жвирки и Вигуры.

Все погибшие военнопленные были похоронены в индивидуальных могилах.

Установлено, что все красноармейцы, которых перезахоронили в четверг, попали в плен в начале войны и умерли в 1941-1942 годах. Все они имели воинское звание рядового. Старший из них - 1900, а младший – 1915 года рождения.

Фомичев отметил, что к настоящему времени удалось разыскать родственников восьми из 14 красноармейцев. Родственник одного из них присутствовал в четверг на церемонии захоронения.

Как пояснил журналистам директор Бюро по мемориальным вопросам Института национальной памяти Польши Адам Сивек, останки красноармейцев были найдены случайно. "Это было достаточно неожиданно. Мы искали там останки польских солдат, которые погибли, сражаясь с немцами в 1939 году... Оказалось, что это самое место немцы использовали позже, чтобы закопать тела погибших узников-красноармейцев, которых мы сегодня здесь хороним", - рассказал он.

На церемонии захоронения присутствовали представители посольства России, Красного креста. Заупокойную службу во время церемонии захоронения провел православный священник.