Аксенов в ответ на санкции Киева пообещал дальше развивать Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Крым в ответ на санкции Киева будет и далее развивать экономику, реставрировать пришедшие в упадок за последние десятилетия объекты культуры и строить новые объекты инфраструктуры, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее кабмин Украины решил ввести санкции против 131 юридического лица "за разрушение объектов культурного наследия", теле- и радиовещание на полуострове, а также поставки материалов для оборонно-промышленного комплекса РФ.
"Для начала о "разрушении" объектов культурного наследия: на реставрацию только одного такого объекта – Ханского дворца в Бахчисарае, который за время украинской аннексии полуострова пришел в плачевное состояние, – запланировано более 2 миллиардов рублей в рамках федеральной целевой программы социального и экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2022 года. Так что будем и дальше реставрировать, строить, вещать и развивать предприятия ОПК", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что для нынешних властей Украины важно создавать истерический информационный фон вокруг Крыма по любым поводам, при этом содержание заявлений и их связь с реальностью не имеют для представителей украинской власти никакого значения.
"В то же время вся эта военно-санкционная риторика выглядит как минимум нелепо на фоне растущего турпотока со стороны Украины: только в текущем году наш регион посетили более миллиона граждан соседней страны. И это несмотря на массированную русофобскую пропаганду, на вопли об "оккупации" полуострова и мифы о вечной войне с Россией. Приезжая в Крым, люди фактически выражают свое отношение к этой безумной пропаганде, к этой политике. И к санкциям в том числе", - написал глава Крыма.