Аксенов в ответ на санкции Киева пообещал дальше развивать Крым

Он добавил, что для нынешних властей Украины важно создавать истерический информационный фон вокруг Крыма по любым поводам, при этом содержание заявлений и их связь с реальностью не имеют для представителей украинской власти никакого значения.

"В то же время вся эта военно-санкционная риторика выглядит как минимум нелепо на фоне растущего турпотока со стороны Украины: только в текущем году наш регион посетили более миллиона граждан соседней страны. И это несмотря на массированную русофобскую пропаганду, на вопли об "оккупации" полуострова и мифы о вечной войне с Россией. Приезжая в Крым, люди фактически выражают свое отношение к этой безумной пропаганде, к этой политике. И к санкциям в том числе", - написал глава Крыма.