Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T14:56+0300
https://ria.ru/20191128/1561708919.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155288/24/1552882432_0:223:3243:2047_1036x0_80_0_0_a2c4c67ac869698ae949231a0a718590.jpg
РИА Новости

Аксенов в ответ на санкции Киева пообещал дальше развивать Крым

14:55 28.11.2019 (обновлено: 14:56 28.11.2019)
347
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Крым в ответ на санкции Киева будет и далее развивать экономику, реставрировать пришедшие в упадок за последние десятилетия объекты культуры и строить новые объекты инфраструктуры, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее кабмин Украины решил ввести санкции против 131 юридического лица "за разрушение объектов культурного наследия", теле- и радиовещание на полуострове, а также поставки материалов для оборонно-промышленного комплекса РФ.
Город Симферополь в Крыму
13:24
В Крыму назвали новые санкции Украины детскими играми
"Для начала о "разрушении" объектов культурного наследия: на реставрацию только одного такого объекта – Ханского дворца в Бахчисарае, который за время украинской аннексии полуострова пришел в плачевное состояние, – запланировано более 2 миллиардов рублей в рамках федеральной целевой программы социального и экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2022 года. Так что будем и дальше реставрировать, строить, вещать и развивать предприятия ОПК", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Евгений Балицкий
24 ноября, 16:01
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Он добавил, что для нынешних властей Украины важно создавать истерический информационный фон вокруг Крыма по любым поводам, при этом содержание заявлений и их связь с реальностью не имеют для представителей украинской власти никакого значения.
"В то же время вся эта военно-санкционная риторика выглядит как минимум нелепо на фоне растущего турпотока со стороны Украины: только в текущем году наш регион посетили более миллиона граждан соседней страны. И это несмотря на массированную русофобскую пропаганду, на вопли об "оккупации" полуострова и мифы о вечной войне с Россией. Приезжая в Крым, люди фактически выражают свое отношение к этой безумной пропаганде, к этой политике. И к санкциям в том числе", - написал глава Крыма.
1710001
Обсудить 2
Реакция на санкцииСергей Аксенов (политик)КрымУкраина
Рекомендуем
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Крушение Невского экспресса
"Раны бинтовали простынями": как спасали пассажиров Невского экспресса
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас. 27 ноября 2019
В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкарте
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье застрелили казачьего атамана
Татьяна Быковская
Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Представителям крымских татар отказали в участии в форуме ООН
Строительство газопровода Турецкий поток
В Сербии построили уникальный участок "Турецкого потока"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Стоп-кадр видео судебного заседания Сызранского городского суда с участием Олега Рылькова
"Старался не увлекаться": как ловили "тольяттинского потрошителя"
Сварка труб на строительстве газопровода в Германии
В последний момент: CША могут остановить "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
18:54Министр юстиции Украины анонсировал открытие частных СИЗО
18:48Максим Фадеев сознался, какой хит своего лейбла спел женским голосом
Лента новостейМолния