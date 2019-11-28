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РИА Новости

Лукашенко: ОДКБ должна укреплять свой международный авторитет

14:52 28.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Бишкеке заявил, что организация должна укреплять свой международный авторитет.
"Убежден, что наша организация должна адекватно и своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы, детально и комплексно анализировать обстановку, вырабатывать соответствующие предложения и инициативы. Являясь важным механизмом обеспечения безопасности в Евразийском регионе, ОДКБ должна поступательно расширять внешнеполитическое направление, укреплять свой международный авторитет", - привела пресс-служба слова Лукашенко.
Президент высказался за укрепление международного авторитета ОДКБ, расширение ее взаимодействия с другими организациями. "Этому в том числе может послужить реализация принятого по инициативе Белоруссии решения о юридическом оформлении статуса "Партнера" организации, а также "Наблюдателя" при ОДКБ. Привлечение к деятельности организации надежных союзников в первую очередь могло бы способствовать повышению эффективности коллективных усилий в борьбе с терроризмом, наркоугрозами, в обеспечении военной безопасности", - пояснили в пресс-службе.
Белорусская сторона также полагает целесообразным наращивать антитеррористический потенциал ОДКБ. Как отметили в пресс-службе, среди приоритетных направлений деятельности ОДКБ должно прочно закрепиться обеспечение информационной безопасности. "Существующие угрозы безопасности указывают на необходимость расширения межгосударственного сотрудничества и повышения взаимного доверия в информационной сфере. В этой связи Беларусь предлагает сформировать пояс цифрового добрососедства, направленный на разрядку напряженности в информационной сфере, установление общих правил ответственного поведения сторон в виртуальном пространстве", - отмечается в сообщении.
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По данным пресс-службы, по мнению белорусской стороны, актуальным рискообразующим фактором остается высокая степень напряженности в международных отношениях. "Другой тенденцией последнего времени стал рост протестного движения и массовых беспорядков в ряде стран, в том числе благополучных. Нестабильности добавляют факты санкционной политики, проводимой в обход международного права, гибридное внешнее воздействие", - отмечается в сообщении. По словам главы белорусского государства, региональные вооруженные конфликты, в том числе тлеющего характера, остаются одним из основных источников политических, военных и террористических угроз, нелегальной миграции, незаконного транзита оружия.
В этом контексте Лукашенко остановился на ситуации на Украине, на востоке которой уже пятый год продолжается вооруженное противостояние, гибнут люди, среди которых и мирные жители. Он сказал, что Белоруссия приветствует наметившийся прогресс в вопросах исполнения минских соглашений и начало конструктивного диалога в рамках трехсторонней контактной группы.
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Саммит ОДКБ в БишкекеАлександр ЛукашенкоОДКББишкекМинскУкраинаВ мире
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