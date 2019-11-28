В ЕС не стали комментировать идею введения механизма по спорам в СВПД

"Мы видели заявление французского министра. В договоре действительно предусмотрены меры, механизмы, которые могут быть запущены, но на данный момент это еще не так. Другого комментария пока нет", - сказала она журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать эти сообщения.