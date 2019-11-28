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РИА Новости

В Роскосмосе" нашли применявшиеся десятилетиями коррупционные схемы

14:49 28.11.2019 (обновлено: 17:53 28.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Руководители некоторых предприятий "Роскосмоса" десятилетиями применяли нелегальные схемы для вывода денег, мошенничеств и прочих злоупотреблений, это удалось вскрыть только при новом руководстве, заявил руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации "Роскосмос" Артем Мельников.
"Я вам хочу сказать, что на предприятиях госкорпорации длительное время - десятилетиями существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью. Это и вывод денежных средств, и факты коррупции, и факты мошенничества, и злоупотребление", - сказал Мельников в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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Он добавил, что только за последний год по материалам службы внутреннего аудита были возбуждены более 15 уголовных дел.
Как пример Мельников привел хищения в НИЦ РКП, при строительстве Центра "Звездный", исполнении контрактов НПО "Техномаш" и присвоение бывшим руководством "РК-Активы" целевого займа порядка 73 миллионов рублей. Кроме того, Мельников рассказал о директоре одного из предприятий (которое аудитор не назвал, так как сейчас еще ведутся следственные действия), который подделывал документы о выполнении гособоронзаказа, что позволяло ему выписывать себе и близкому окружению "многомиллионные премии".
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Популярные комментарии
дырки то в итоге кто сверлил?
28 ноября, 14:52
Илья Беляев
5150000
А у кого морда с каждым годом всё шири и шире, тот наверное не виноват, а просто хорошо кушает.
28 ноября, 17:54
yangibon
1540000
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