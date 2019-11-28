В Роскосмосе" нашли применявшиеся десятилетиями коррупционные схемы

Он добавил, что только за последний год по материалам службы внутреннего аудита были возбуждены более 15 уголовных дел.

Как пример Мельников привел хищения в НИЦ РКП, при строительстве Центра "Звездный", исполнении контрактов НПО "Техномаш" и присвоение бывшим руководством "РК-Активы" целевого займа порядка 73 миллионов рублей. Кроме того, Мельников рассказал о директоре одного из предприятий (которое аудитор не назвал, так как сейчас еще ведутся следственные действия), который подделывал документы о выполнении гособоронзаказа, что позволяло ему выписывать себе и близкому окружению "многомиллионные премии".