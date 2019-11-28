Исследователь рассказал о продажах в Facebook похищенных артефактов

"Эти предметы были буквально подняты с земли. Поэтому единственное доказательство их существования – это фото, опубликованные в Facebook. Если они будут удалены, мы больше ничего о них не узнаем, все данные будут утрачены. Поэтому просто необходимо, чтобы Facebook сохранял эти данные для будущих нужд и сотрудничал с правоохранительными органами и группами, подобными нашей. У нас большой опыт, и мы можем помочь остановить использование платформы в этих целях", - добавил он.