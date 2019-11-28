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РИА Новости

Исследователь рассказал о продажах в Facebook похищенных артефактов

14:46 28.11.2019 (обновлено: 14:47 28.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Социальная сеть "Фейсбук". Архивное фото
ГЕНУЯ, 28 ноя - РИА Новости. Более 100 сообществ в Facebook занимаются продажей похищенных на Ближнем Востоке древностей, сообщил агентству РИА Новости сооснователь проекта, занимающегося расследованием случаев нелегальной торговли культурными артефактами и исследованием антропологического наследия (ATHAR) Амр аль-Азм.
"На данный момент более 100 сообществ активно занимаются продажей древностей. Их количество только увеличивается, а не сокращается", - заявил аль-Азм, добавив, что социальная сеть помогла торговцам значительно расширить масштаб своей деятельности за короткий период времени.
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Представитель проекта ATHAR сообщил, что удаление таких групп приведет к невозможности отследить ранее незарегистрированные артефакты. Историк также указал, что предметы были украдены не из музеев, поэтому посты в Facebook - это вся имеющаяся информация об артефактах.
"Эти предметы были буквально подняты с земли. Поэтому единственное доказательство их существования – это фото, опубликованные в Facebook. Если они будут удалены, мы больше ничего о них не узнаем, все данные будут утрачены. Поэтому просто необходимо, чтобы Facebook сохранял эти данные для будущих нужд и сотрудничал с правоохранительными органами и группами, подобными нашей. У нас большой опыт, и мы можем помочь остановить использование платформы в этих целях", - добавил он.
Участники проекта ATHAR сотрудничают с возможными свидетелями хищения, чтобы затем найти украденные предметы в предложениях на Facebook. Также идет работа по установлению пользователей, создающих подобные аккаунты для продажи.
Исследователь рассказал, что представители соцсети все больше осознают важность этой проблемы. Так, например, они наняли группу экспертов по Сирии для более подробного изучения ситуации.
Ранее глава Генерального департамента древностей и музеев Сирии Махмуд Хамуд сообщил, что боевики антиправительственных группировок и "черные копатели" в Сирии за восемь лет разграбили или уничтожили до 10 тысяч памятников археологии, некоторые из которых было более 5 тысяч лет.
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