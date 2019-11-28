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РИА Новости

Собянин пожелал москвичам хорошего настроения в 2020 году

14:42 28.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал москвичам в следующем году уверенности и хорошего настроения, отметив в интервью РИА Новости, что горожане могут быть уверены в устойчивом развитии города.

"Чтобы была уверенность и хорошее настроение в новом году. Я должен уверить москвичей, что Москва стоит на надежных рельсах, они могут быть уверены в завтрашнем дне города, в его развитии, в его экономике", - сказал Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
14:34
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Он отметил, что очень важно ощущение стабильности, уверенности, устойчивости развития города. "Москва набрала такую динамику устойчивого развития, и мы можем уверенно идти в завтрашний день, быть уверенными в судьбе нашего города, наших детей, наших внуков", - подытожил Собянин.
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Интервью Сергея Собянина Дмитрию КиселевуСергей СобянинМоскваОбщество
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