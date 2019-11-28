Фестиваль Context. Diana Vishneva пройдет в Москве и Санкт-Петербурге

Москва, 28 ноя — РИА Новости. Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva представит пять российских премьер в Москве и Санкт-Петербурге с 1 по 9 декабря, сообщает пресс-служба фестиваля.

В планах организаторов два спектакля: Grand Finale Хофеша Шехтера и Equal Elevations компании La Veronal, а также три фильма о хореографах и танцовщиках: "Каннингем" Аллы Ковган (в 3D), "Балет сегодня" Стивена Кантора и "Лил Бак: Настоящий Лебедь" Луи Валлекана.

Grand Finale — спектакль израильского хореографа и композитора Хофеша Шехтера с участием танцовщиков из восьми стран и музыкантов. В 2018 году постановка была номинирована на Премию Лоренса Оливье в категории "Лучшая современная хореография".

"Спектакль одновременно комичен, мрачен и прекрасен, он порождает мир, полный анархической энергии и безжалостной комедии", - говорится в пресс-релизе.

© Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера 1 из 4 Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера © Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva © Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера 2 из 4 Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера © Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva © Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера 3 из 4 Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера © Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva © Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера 4 из 4 Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера © Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva 1 из 4 Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера © Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva 2 из 4 Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера © Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva 3 из 4 Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера © Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva 4 из 4 Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера © Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva

В Москве показы пройдут 5 и 6 декабря в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, а в Санкт-Петербурге 9 декабря в Большом драматическом театр им. Г. А. Товстоногова.

Спектакль Equal Elevations танцевальная компания La Veronal создала специально для Национального музея "Центр искусств королевы Софии". В одном из залов находится скульптура "Равный-параллельный / Герника-Бенгази" (Equal-Parallel/Guernica-Bengasi) американского художника и скульптора Ричарда Серра. Хореограф Маркос Морау задумал постановку как диалог между танцовщиками и скульптурой.

© предоставлена Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии» Спектакль Equal Elevations танцевальной компании La Veronal 1 из 4 Спектакль Equal Elevations танцевальной компании La Veronal © предоставлена Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии» © предоставлена Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии» Спектакль Equal Elevations танцевальной компании La Veronal 2 из 4 Спектакль Equal Elevations танцевальной компании La Veronal © предоставлена Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии» © предоставлена Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии» Спектакль Equal Elevations танцевальной компании La Veronal 3 из 4 Спектакль Equal Elevations танцевальной компании La Veronal © предоставлена Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии» © предоставлена Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии» Спектакль Equal Elevations танцевальной компании La Veronal 4 из 4 Спектакль Equal Elevations танцевальной компании La Veronal © предоставлена Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии» 1 из 4 Спектакль Equal Elevations танцевальной компании La Veronal © предоставлена Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии» 2 из 4 Спектакль Equal Elevations танцевальной компании La Veronal © предоставлена Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии» 3 из 4 Спектакль Equal Elevations танцевальной компании La Veronal © предоставлена Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии» 4 из 4 Спектакль Equal Elevations танцевальной компании La Veronal © предоставлена Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии»

Российские премьеры состоятся 4 и 5 декабря в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве и 9 декабря в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге.

"Каннингем" — документальный фильм Аллы Ковган в 3D, снятый к 100-летию со дня рождения Мерса Каннингема. Он представляет взгляд на жизнь американского хореографа, который начинал карьеру в Нью-Йорке после Второй мировой войны. Фильм состоит из архивных съемок и реконструкций танцев, которые балетмейстер создал между 1942 и 1972 годами.

© предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Кадр из фильма "Каннингем" Аллы Ковган 1 из 2 Кадр из фильма "Каннингем" Аллы Ковган © предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva © предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Кадр из фильма "Каннингем" Аллы Ковган 2 из 2 Кадр из фильма "Каннингем" Аллы Ковган © предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva 1 из 2 Кадр из фильма "Каннингем" Аллы Ковган © предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva 2 из 2 Кадр из фильма "Каннингем" Аллы Ковган © предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva

Ленту покажут в кинотеатре "Пионер" 1 и 2 декабря и 6 декабря в кинотеатре "Аврора" в Санкт-Петербурге.

"Ballet Now / Балет сегодня" — документальный фильм Стивена Кантора производства компании Hulu, известной благодаря сериалу "Рассказ служанки". Известную балерину Тайлер Пек приглашают в Лос-Анджелес поставить свое первое шоу. Она собирает группу талантливых танцоров, чтобы по-новому взглянуть на балет.

© Mark Squires, предоставлена пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Кадр из фильма "Балет сегодня" Стивена Кантора 1 из 3 Кадр из фильма "Балет сегодня" Стивена Кантора © Mark Squires, предоставлена пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva © Mark Squires, предоставлена пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Кадр из фильма "Балет сегодня" Стивена Кантора 2 из 3 Кадр из фильма "Балет сегодня" Стивена Кантора © Mark Squires, предоставлена пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva © Mark Squires, предоставлена пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Кадр из фильма "Балет сегодня" Стивена Кантора 3 из 3 Кадр из фильма "Балет сегодня" Стивена Кантора © Mark Squires, предоставлена пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva 1 из 3 Кадр из фильма "Балет сегодня" Стивена Кантора © Mark Squires, предоставлена пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva 2 из 3 Кадр из фильма "Балет сегодня" Стивена Кантора © Mark Squires, предоставлена пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva 3 из 3 Кадр из фильма "Балет сегодня" Стивена Кантора © Mark Squires, предоставлена пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva

Картину можно увидеть в кинотеатре "Пионер" 3 и 6 декабря и на площадке Angleterre Cinema Lounge в Санкт-Петербурге 7 декабря.

Документальный фильм Луи Валлекана "Лил Бак: Настоящий Лебедь" открывает двери в мир Jookin, танцевального направления скейт- и рэп-культуры, родившегося на улицах Мемфиса. Именно там, с дэнс-баттлов и репетиций на парковках, началось путешествие Лил Бака к мировой славе – миллионам просмотров его видео с виолончелистом Йо Йо Ма.

© предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Кадр из фильма "Лил Бак: Настоящий Лебедь" Луи Валлекана 1 из 2 Кадр из фильма "Лил Бак: Настоящий Лебедь" Луи Валлекана © предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva © предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Кадр из фильма "Лил Бак: Настоящий Лебедь" Луи Валлекана 2 из 2 Кадр из фильма "Лил Бак: Настоящий Лебедь" Луи Валлекана © предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva 1 из 2 Кадр из фильма "Лил Бак: Настоящий Лебедь" Луи Валлекана © предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva 2 из 2 Кадр из фильма "Лил Бак: Настоящий Лебедь" Луи Валлекана © предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva