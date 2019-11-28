Кремль рассказал об ответе Макрона на письмо Путина по РСМД

"Макрон действительно ответил на послание Путина, которое было разослано. Ответ, естественно, не носит детального характера. Но, по крайней мере, там высказывается понимание озабоченностью (России) и готовность к диалогу на этот счет", - сказал Песков журналистам.

Эксперт о письме Макрона Путину: Европа не хочет повторения прошлого Президент Франции отреагировал на предложение российского лидера по РСМД, пишут СМИ. Свое мнение по поводу позиции Парижа изложил в эфире радио Sputnik эксперт Павел Тарусин.

Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. Замглавы российского МИД Сергей Рябков позже сообщил, что реакция НАТО на это предложение разочаровывает. В НАТО заявляли, что предложение о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах".