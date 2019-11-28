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РИА Новости

Кремль рассказал об ответе Макрона на письмо Путина по РСМД

14:37 28.11.2019 (обновлено: 14:40 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и выразил готовность к диалогу на этот счет.
"Макрон действительно ответил на послание Путина, которое было разослано. Ответ, естественно, не носит детального характера. Но, по крайней мере, там высказывается понимание озабоченностью (России) и готовность к диалогу на этот счет", - сказал Песков журналистам.
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
09:27Сказано в эфире
Эксперт о письме Макрона Путину: Европа не хочет повторения прошлогоПрезидент Франции отреагировал на предложение российского лидера по РСМД, пишут СМИ. Свое мнение по поводу позиции Парижа изложил в эфире радио Sputnik эксперт Павел Тарусин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. Замглавы российского МИД Сергей Рябков позже сообщил, что реакция НАТО на это предложение разочаровывает. В НАТО заявляли, что предложение о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах".
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Эммануэль МакронНАТОСергей РябковВладимир ПутинФранцияРоссияВ мире
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