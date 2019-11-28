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РИА Новости

Представителям крымских татар отказали в участии в форуме ООН

14:32 28.11.2019
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПредседатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Представителям крымско-татарского народа отказали в регистрации участниками форума по вопросам меньшинств под эгидой Совета ООН по правам человека, который проходит в Швейцарии, сообщила РИА Новости глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, проходящего под эгидой Совета ООН по правам человека, началась в Женеве в четверг, 28 ноября, и продлится два дня. Ранее глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что швейцарское посольство отказало ему в выдаче визы, тем самым сорвав его выступление на международном форуме.
"Представителей крымско-татарского народа просто не зарегистрировали в качестве участников форума без каких-либо объяснений", - сказала РИА Новости Гридчина, которая находится в Женеве и участвует в форуме.
По ее словам, крымско-татарские общественники планировали выступить с докладом и рассказать о соблюдении прав на образование на языках нацменьшинств в российском Крыму.
Флаг крымских татар
20 ноября, 14:13
Крымские татары назвали претензии Украины о дискриминации в РФ надуманными
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КрымООНОбщество
Популярные комментарии
боятся правду узнать...
28 ноября, 14:52
Павел
2100001
Это же демократия, свобода слова. Европа это режимные государства, прикрытые красивыми словечками -демократия,свобода слова, право человека - первое право. Жесткая цензура сми, разгон митингов резиновыми пулями и слезоточивым газом, аресты и т.д.
28 ноября, 14:49
llevone2017
1300001
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