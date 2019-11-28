Представителям крымских татар отказали в участии в форуме ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Представителям крымско-татарского народа отказали в регистрации участниками форума по вопросам меньшинств под эгидой Совета ООН по правам человека, который проходит в Швейцарии, сообщила РИА Новости глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, проходящего под эгидой Совета ООН по правам человека, началась в Женеве в четверг, 28 ноября, и продлится два дня. Ранее глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что швейцарское посольство отказало ему в выдаче визы, тем самым сорвав его выступление на международном форуме.
"Представителей крымско-татарского народа просто не зарегистрировали в качестве участников форума без каких-либо объяснений", - сказала РИА Новости Гридчина, которая находится в Женеве и участвует в форуме.
По ее словам, крымско-татарские общественники планировали выступить с докладом и рассказать о соблюдении прав на образование на языках нацменьшинств в российском Крыму.