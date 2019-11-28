Представителям крымских татар отказали в участии в форуме ООН

Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, проходящего под эгидой Совета ООН по правам человека, началась в Женеве в четверг, 28 ноября, и продлится два дня. Ранее глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что швейцарское посольство отказало ему в выдаче визы, тем самым сорвав его выступление на международном форуме.