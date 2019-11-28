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РИА Новости

Путин поблагодарил Жээнбекова за вклад Киргизии в развитие ОДКБ

14:29 28.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке
БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил своего киргизского коллегу Сооронбая Жээнбекова за то, что Киргизия сделала для ОДКБ во время своего председательства в организации.
"Большое спасибо вам за приглашение (в Бишкек), за то, что вы сделали в течение года для развития Организации Договора о коллективной безопасности как страна-председатель в этой нашей региональной, на мой взгляд, очень важной организации. Кыргызстан продемонстрировал лидерство по очень многим вопросам, которые мы считаем важными для развития не только двусторонних отношений, но и в плане сотрудничества в регионе", - сказал российский лидер на встрече с президентом Киргизии после саммита ОДКБ.
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Говоря о двусторонних отношениях, Путин отметил, что они развиваются весьма успешно. "Мы подтверждаем в полном объеме качество наших отношений, которое отличается истинным стратегическим партнерством, можно сказать, союзничеством. И это отражается во всех сферах", - сказал он. Так, по словам Путина, Москва и Бишкек активно сотрудничают в международной сфере. Путин поблагодарил Жээнбекова за поддержку Киргизией российских инициатив в ООН и на других площадках.
Российский президент напомнил, что в 2018 году товарооборот между двумя странами вырос более чем на 17%, при этом экспорт Киргизии в Россию увеличился на 22%, то есть опережающими темпами по сравнению с общим объемом товарооборота. Российские инвестиции в экономику Киргизии составляют порядка 200 миллионов долларов. Около 700 российских предприятий работают на рынке этой страны, добавил Путин.
В свою очередь президент Киргизии сказал, что в его стране российского лидера "знают как близкого, настоящего друга". "Наши отношения имеют очень активную динамику, мы взаимодействуем по всем направлениям. Я убежден, что наше сотрудничество будет продолжаться", - сказал Жээнбеков.
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