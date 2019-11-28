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РИА Новости

Набиуллина прокомментировала законопроект о "регуляторной гильотине"

14:24 28.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Многие положения законопроекта о "регуляторной гильотине" не должны распространяться на сферу деятельности Банка России, предложенные механизмы противоречат закону о ЦБ и международным стандартам, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Правительство РФ в четверг обсудило законопроект о государственном контроле (надзоре). В октябре премьер-министр Дмитрий Медведев поручал Минэкономразвития доработать и представить проект закона о госконтроле, предусмотрев возможность его осуществления дистанционно. Также кабмин обсудил законопроект "Об обязательных требованиях в РФ", который определяет правовые и оргосновы установления и оценки применения обязательных требований.
"У Центрального банка есть замечания по обоим законопроектам, они касаются прямого указания на то, чтобы они не распространялись на сферу деятельности Центрального банка. То что касается установления обязательных требований в первоначальной редакции - предусматривалось нераспространение порядка, определяющего выработку обязательных требований на Банк России, но почему то в этой редакции это исчезло", - сказала Набиуллина на заседании правительства.
По ее словам, такой порядок по подготовке нормативно-правовых актов и обязательных требований в сфере деятельности ЦБ установлен законом о Центральном банке, многие положения этого законопроекта не могут распространяться на сферу регулятора. Например, в проекте предполагается, что один орган не может совмещать функции регулирования и надзора, а ЦБ совмещает функции регулирования и надзора. "Мы не видим необходимости пересматривать эту позицию - часть мер у нас не может приниматься в сроки, установленные в марте и сентябре. Есть макропруденциальные меры, которые требуют более быстрой реакции для установления обязательных требований, поэтому у меня просьба учесть эти замечания, которые были направлены", - подчеркнула она.
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"Раньше тоже были изъятия наряду с валютным и бюджетным законодательством. Сейчас эти изъятия сокращены. На наш взгляд, эти изъятия надо восстановить. Почему? Например, надзор за платежными системами. Это приведет к тому, что будет два режима надзора за банками в части банковской деятельности, где существуют изъятия и в части операторов платежных систем. Для обеспечения бесперебойности значимых платежных систем у нас могут быть и внеплановые проверки для оперативного реагирования", - пояснила она.
Кроме того, предложенные механизмы противоречат международным стандартам надзора за платежными системами, в соответствии с этими стандартами такой надзор и наблюдение осуществляется Центральными банками без вмешательства других госорганов, посетовала глава ЦБ.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Правительство РФ планирует подготовить законопроекты, которые станут базой для реформы. Новое регулирование вступит в силу с 1 января 2021 года.
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Эльвира НабиуллинаДмитрий МедведевМинистерство экономического развития РФЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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