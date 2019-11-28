Набиуллина прокомментировала законопроект о "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Многие положения законопроекта о "регуляторной гильотине" не должны распространяться на сферу деятельности Банка России, предложенные механизмы противоречат закону о ЦБ и международным стандартам, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Правительство РФ в четверг обсудило законопроект о государственном контроле (надзоре). В октябре премьер-министр Дмитрий Медведев поручал Минэкономразвития доработать и представить проект закона о госконтроле, предусмотрев возможность его осуществления дистанционно. Также кабмин обсудил законопроект "Об обязательных требованиях в РФ", который определяет правовые и оргосновы установления и оценки применения обязательных требований.

"У Центрального банка есть замечания по обоим законопроектам, они касаются прямого указания на то, чтобы они не распространялись на сферу деятельности Центрального банка. То что касается установления обязательных требований в первоначальной редакции - предусматривалось нераспространение порядка, определяющего выработку обязательных требований на Банк России, но почему то в этой редакции это исчезло", - сказала Набиуллина на заседании правительства.

По ее словам, такой порядок по подготовке нормативно-правовых актов и обязательных требований в сфере деятельности ЦБ установлен законом о Центральном банке, многие положения этого законопроекта не могут распространяться на сферу регулятора. Например, в проекте предполагается, что один орган не может совмещать функции регулирования и надзора, а ЦБ совмещает функции регулирования и надзора. "Мы не видим необходимости пересматривать эту позицию - часть мер у нас не может приниматься в сроки, установленные в марте и сентябре. Есть макропруденциальные меры, которые требуют более быстрой реакции для установления обязательных требований, поэтому у меня просьба учесть эти замечания, которые были направлены", - подчеркнула она.

"Раньше тоже были изъятия наряду с валютным и бюджетным законодательством. Сейчас эти изъятия сокращены. На наш взгляд, эти изъятия надо восстановить. Почему? Например, надзор за платежными системами. Это приведет к тому, что будет два режима надзора за банками в части банковской деятельности, где существуют изъятия и в части операторов платежных систем. Для обеспечения бесперебойности значимых платежных систем у нас могут быть и внеплановые проверки для оперативного реагирования", - пояснила она.

Кроме того, предложенные механизмы противоречат международным стандартам надзора за платежными системами, в соответствии с этими стандартами такой надзор и наблюдение осуществляется Центральными банками без вмешательства других госорганов, посетовала глава ЦБ.