СК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве

Она пояснила, что следствие установило его личность, проанализировав записи камер видеонаблюдения.
"Двадцать седьмого июля, находясь на улице Тверской в городе Москве, подняв секцию металлического ограждения, он нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок", — добавила Петренко.
По версии следствия, после этого Суровцев скрылся в толпе протестующих. Его действия квалифицировали как применение насилия в отношении представителя власти.
Мужчину допросили, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
Следствие будет просить суд об аресте подозреваемого.
26 июля, 09:00Чем грозит участие в несогласованных акциях
Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Во время акций полиция задержала порядка 1,7 тысячи человек.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Фигурантами стали около 20 человек. Впоследствии с некоторых из них обвинения сняли.
30 августа, 11:21СК выпустил спецрепортаж о протестах в Москве