СК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Задержан еще один фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 30-летний Сергей Суровцев, Задержан еще один фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 30-летний Сергей Суровцев, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она пояснила, что следствие установило его личность, проанализировав записи камер видеонаблюдения.

"Двадцать седьмого июля, находясь на улице Тверской в городе Москве, подняв секцию металлического ограждения, он нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок", — добавила Петренко.

По версии следствия, после этого Суровцев скрылся в толпе протестующих. Его действия квалифицировали как применение насилия в отношении представителя власти.

Мужчину допросили, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Следствие будет просить суд об аресте подозреваемого.

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Во время акций полиция задержала порядка 1,7 тысячи человек.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.