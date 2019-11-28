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РИА Новости

СК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве

14:24 28.11.2019 (обновлено: 15:12 28.11.2019)
16001
© СК РФСергей Суровцев
Сергей Суровцев
© СК РФ
Сергей Суровцев
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Задержан еще один фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 30-летний Сергей Суровцев, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Она пояснила, что следствие установило его личность, проанализировав записи камер видеонаблюдения.
"Двадцать седьмого июля, находясь на улице Тверской в городе Москве, подняв секцию металлического ограждения, он нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок", — добавила Петренко.
По версии следствия, после этого Суровцев скрылся в толпе протестующих. Его действия квалифицировали как применение насилия в отношении представителя власти.
Мужчину допросили, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
Следствие будет просить суд об аресте подозреваемого.
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Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Во время акций полиция задержала порядка 1,7 тысячи человек.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Фигурантами стали около 20 человек. Впоследствии с некоторых из них обвинения сняли.
Кадр из видео Следственного комитета о массовых беспорядках в Москве
30 августа, 11:21
СК выпустил спецрепортаж о протестах в Москве
384713788
Обсудить 79
Сергей СуровцевСветлана ПетренкоМосковская городская думаРосгвардияСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Потихоньку выскрести всю шушеру...)))
28 ноября, 14:38
Алекс Алексис
110100144
Что на этот раз, фантик от карамельки?
28 ноября, 14:35
mmirko.bellotti
48610152
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