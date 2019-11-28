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РИА Новости

В посольстве подтвердили, что социолога Клеман не пустили в Россию

14:21 28.11.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗдание посольства Франции в Москве
Здание посольства Франции в Москве
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Здание посольства Франции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Французского социолога Карин Клеман действительно не пустили в Россию, она уже вернулась во Францию, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства республики в Москве.
"Мы подтверждаем данную информацию", - сказали в пресс-службе посольства в ответ на запрос агентства подтвердить информацию об отказе Клеман во въезде в Россию.
В дипмиссии также отметили, что социолог вернулась на родину.
В среду газета "Коммерсант" сообщила, что российские пограничники не впустили в страну Клеман, и что сотрудники ФСБ заявили, что та представляет угрозу безопасности РФ. Француженка сообщила изданию, что собиралась обсудить с российскими социологами современные протестные движения в мире и прочитать лекцию о французских "желтых жилетах".
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