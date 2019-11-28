В посольстве подтвердили, что социолога Клеман не пустили в Россию

"Мы подтверждаем данную информацию", - сказали в пресс-службе посольства в ответ на запрос агентства подтвердить информацию об отказе Клеман во въезде в Россию.
В дипмиссии также отметили, что социолог вернулась на родину.
В среду газета "Коммерсант" сообщила, что российские пограничники не впустили в страну Клеман, и что сотрудники ФСБ заявили, что та представляет угрозу безопасности РФ. Француженка сообщила изданию, что собиралась обсудить с российскими социологами современные протестные движения в мире и прочитать лекцию о французских "желтых жилетах".