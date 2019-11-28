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РИА Новости

Источник: число жертв разгона демонстрации в Ираке возросло до 16

14:21 28.11.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовБоец спецподразделения по борьбе с терроризмом
Боец спецподразделения по борьбе с терроризмом
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Боец спецподразделения по борьбе с терроризмом. Архивное фото
БАГДАД, 28 ноя - РИА Новости. Число погибших в ходе столкновений демонстрантов с полицией в провинции Ди-Кар на юге Ирака достигло 16, ранены более 150 человек, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.
"Число погибших демонстрантов в городе Насирия провинции Ди-Кар достигло 16 человек, ранены 152 в результате использования сотрудниками служб безопасности боевых патронов для разгона демонстрации", - сообщил истояник.
Столкновения между демонстрантами и силовиками вспыхнули в административном центре провинции городе Насирия в ночь на четверг, когда службы безопасности попытались оттеснить протестующих с моста Зейтун. По словам источника, столкновения продолжаются до сих пор.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, пострадали около 15 тысяч.
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Ди-Кар (мухафаза)Багдад (город)ИракНасирияВ мире
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