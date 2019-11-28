Источник: число жертв разгона демонстрации в Ираке возросло до 16

БАГДАД, 28 ноя - РИА Новости. Число погибших в ходе столкновений демонстрантов с полицией в провинции Ди-Кар на юге Ирака достигло 16, ранены более 150 человек, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.

"Число погибших демонстрантов в городе Насирия провинции Ди-Кар достигло 16 человек, ранены 152 в результате использования сотрудниками служб безопасности боевых патронов для разгона демонстрации", - сообщил истояник.

Столкновения между демонстрантами и силовиками вспыхнули в административном центре провинции городе Насирия в ночь на четверг, когда службы безопасности попытались оттеснить протестующих с моста Зейтун. По словам источника, столкновения продолжаются до сих пор.