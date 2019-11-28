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РИА Новости

В Москве два суда эвакуировали из-за угрозы минирования

14:21 28.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Находящиеся в одном здании Тверской и Мещанский суды Москвы эвакуируют из-за сообщений о "минировании", передает корреспондент РИА Новости.
В 13.40 публику по громкой связи попросили выйти из Тверского суда столицы, через 10 минут - и из Мещанского суда.
Полиция
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"Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту суда, все посетители и сотрудники эвакуируются", - сказала РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева.
Суды расположены по адресу улица Каланчевская, дом 43А, неподалеку от метро "Комсомольская".
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Тверской суд г. МосквыМещанский суд г. МосквыМоскваПроисшествия
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