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РИА Новости

На границе России и Китая усилили контроль из-за риска завоза чумы

14:12 28.11.2019 (обновлено: 14:23 28.11.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗона таможенного контроля на российско-китайской границе
Зона таможенного контроля на российско-китайской границе
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор принял дополнительные меры в пунктах пропуска на границе с Китаем из-за четвертого случая заражения чумой местного жителя, сообщила пресс-служба ведомства.
Четвертый случай чумы среди местного населения зафиксирован на территории Китая, местные органы здравоохранения проводят комплекс мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции, пояснили в пресс-службе.
"Роспотребнадзором приняты дополнительные меры в пунктах пропуска через государственную границу по снижению рисков заноса инфекции на территорию Российской Федерации. Организовано взаимодействие с МИД России и Ростуризмом", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор также просит россиян учитывать данную ситуацию при планировании поездок и обращаться на сайт Роспотребнадзора при необходимости дополнительных разъяснений, подчеркнули в ведомстве.
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Здоровье - ОбществоРоспотребнадзорКитайРоссия
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