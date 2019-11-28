На границе России и Китая усилили контроль из-за риска завоза чумы

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор принял дополнительные меры в пунктах пропуска на границе с Китаем из-за четвертого случая заражения чумой местного жителя, сообщила пресс-служба ведомства.
Четвертый случай чумы среди местного населения зафиксирован на территории Китая, местные органы здравоохранения проводят комплекс мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции, пояснили в пресс-службе.
"Роспотребнадзором приняты дополнительные меры в пунктах пропуска через государственную границу по снижению рисков заноса инфекции на территорию Российской Федерации. Организовано взаимодействие с МИД России и Ростуризмом", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор также просит россиян учитывать данную ситуацию при планировании поездок и обращаться на сайт Роспотребнадзора при необходимости дополнительных разъяснений, подчеркнули в ведомстве.
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