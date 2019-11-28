В Марий Эл нашли двух заблудившихся в лесу школьниц

Сообщение о том, что из реабилитационного центра "Журавушка" Звениговского района ушли две девочки 2004 и 2005 года рождения в лес на прогулку и заблудились, поступило на пульт оперативного дежурного Марийской аварийно-спасательной службы днем 27 ноября.

"К поискам незамедлительно приступили спасатели Кокшайской аварийно-спасательной группы. Но к вечеру результата не было, было принято решение наращивать силы. К работам присоединились спасатели Центрального аварийно-спасательного отряда и Звениговской аварийно-спасательной группы. В это же время информация о сборе на поиски подростков активно распространялась среди добровольцев и населения. В 21.05 девочки были найдены", - говорится в сообщении.