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РИА Новости

В Марий Эл нашли двух заблудившихся в лесу школьниц

14:11 28.11.2019 (обновлено: 14:24 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоВалежник
Валежник
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Валежник. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Более 150 человек приняли участие в поисках заблудившихся в лесу девочек-подростков, школьницы были найдены живыми, сообщает Марийская аварийно-спасательная служба.
Сообщение о том, что из реабилитационного центра "Журавушка" Звениговского района ушли две девочки 2004 и 2005 года рождения в лес на прогулку и заблудились, поступило на пульт оперативного дежурного Марийской аварийно-спасательной службы днем 27 ноября.
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"К поискам незамедлительно приступили спасатели Кокшайской аварийно-спасательной группы. Но к вечеру результата не было, было принято решение наращивать силы. К работам присоединились спасатели Центрального аварийно-спасательного отряда и Звениговской аварийно-спасательной группы. В это же время информация о сборе на поиски подростков активно распространялась среди добровольцев и населения. В 21.05 девочки были найдены", - говорится в сообщении.
Всего в поисково-спасательной операции приняли участие 155 человек, в том числе сотрудники администрации Медведевского района, лесхоза, волонтеры "Лиза Алерт" и местные жители.
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