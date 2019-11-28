В России создали экспериментальный взвод "универсальных офицеров"

"Это очень хорошо, когда в начале своей офицерской деятельности вы прошли через такие испытания. Хотя я уверен, что испытаний в вашей жизни хватало и вы были там, где необходимо реально применять свои знания и умения на практике. Я бы очень хотел, чтобы эти навыки <…> дали вам новый импульс для дальнейшего служения на благо Отечества", — сказал на церемонии награждения начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов.