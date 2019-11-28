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РИА Новости

В России создали экспериментальный взвод "универсальных офицеров"

14:11 28.11.2019 (обновлено: 16:23 28.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на тактико-специальных учениях
Военнослужащие на тактико-специальных учениях
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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НОВОРОССИЙСК, 28 ноя — РИА Новости. В России появилось подразделение спецназа из 30 "универсальных офицеров", созданное по итогам экспериментальной программы, прошедшей в Вооруженных силах на основе сирийского опыта. Об этом сообщает Минобороны.
В рамках программы на полигонах военных округов и Северного флота проводился конкурсный отбор. В нем участвовали молодые офицеры, а также командиры, уже имеющие опыт руководства подразделениями.
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"Всего из четырех с половиной тысяч участников эксперимента было сформировано сводное подразделение специального назначения численностью 30 человек", — отметили в военном ведомстве.

"Универсальным офицерам" пришлось научиться десантироваться с вертолетов по-штурмовому, преодолевать сложные участки горного ландшафта, переправляться через водные преграды на лодках, тросах и под водой, организовывать засады, применять беспилотники, проводить боевые стрельбы.
Всего они выполнили семь специальных учебно-боевых задач, каждый раз проходя через все стихии — сушу, воду, огонь и воздух.
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"Это очень хорошо, когда в начале своей офицерской деятельности вы прошли через такие испытания. Хотя я уверен, что испытаний в вашей жизни хватало и вы были там, где необходимо реально применять свои знания и умения на практике. Я бы очень хотел, чтобы эти навыки <…> дали вам новый импульс для дальнейшего служения на благо Отечества", — сказал на церемонии награждения начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов.

По итогам программы из конкурсантов выбрали лучших: водителя, стрелка, подводного диверсанта, горного стрелка и воина-спортсмена. Не обошли наградами и женщин — в номинации "Сила красоты". Ряд офицеров удостоили ведомственных наград, некоторые получили внеочередные звания.
"Каждый из конкурсантов продемонстрировал высокую боевую выучку, физическую подготовленность и, что самое главное, показал качества, которыми славен российский офицер, а именно: патриотизм, сплоченность и готовность к защите Отечества", — заключил Картаполов.
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Андрей КартаполовВооруженные силы РФРоссияБезопасность
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