Редкий портрет молодого Моцарта продали за четыре миллиона евро

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Портрет 13-летнего Вольфганга Амадея Моцарта, один из пяти портретов, написанных при жизни композитора, продан на аукционе Christie's в Париже за четыре миллиона евро при эстимейте от 800 тысяч до миллиона евро, сообщается на сайте аукционного дома.

Портрет был написан маслом на холсте по заказу чиновника Венецианской республики Пьетро Луджати в 1770 году. На картине изображен 13-летний Моцарт в красном сюртуке и белом парике, сидящий за клавесином, на котором лежит партитура.

Астрид Сентнер, директор отдела старинных картин парижского филиала Christie's, отметила, что личность художника достоверно не установлена, однако чаще всего авторство приписывают итальянцу Джамбеттино Чиньяроли. Тем не менее, существует также версия, согласно которой это работа другого итальянского живописца Саверио Далла Розы - племянника Чиньяроли.

Особый интерес у специалистов вызывает музыкальное произведение, ноты которого написаны на партитуре перед юным Моцартом. Сейчас оно известно как Allegro of Verona, KV 72a in G Major. Согласно некоторым музыкальным экспертам, это произведение по звучанию похоже на работу венецианского композитора Бальтазара Галуппи. Другие же предполагают, что это потерянное произведения самого Моцарта.

Портрет хранился у Луджати до его смерти в 1788 году, затем работа перешла во владение Филармонической академии Вероны. На аукцион Christie's картина попала из частной коллекции франко-швейцарского дирижера и пианиста Альфреда Корто, в семье которого хранилась с 1962 года.