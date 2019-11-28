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РИА Новости

В МИД ответили на критику в ЕС закона о деятельности СМИ-иноагентов

14:01 28.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Высказанную Евросоюзом критику поправок в закон РФ о статусе иностранного агента для СМИ можно назвать политизированным демаршем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она прокомментировала заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, которая назвала принятие поправок в закон "вызывающим беспокойство шагом против свободной и независимой прессы".
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"Не знаю, следует ли расценивать подобные заявления как некий политизированный демарш Европейского Союза, либо это заявление было вызвано незнанием истинного положения в мире, в ЕС, в нашей стране. Это все только предстоит выяснить, и мы это сделаем", - заявила Захарова.
Российский дипломат также обратилась к Косьянчич, пообещав направить ей данные о нарушениях прав журналистов в самом ЕС.
"Мы, конечно, ближайшее время, возможно, даже сегодня направим вам наши детальные экспертные оценки того, что творится у вас в Евросоюзе на этом сложном направлении. Видимо, вы не знаете, как третируются, сегрегируются и дискриминируются как раз в странах ЕС СМИ не только РФ, но и других стран", - заявила Захарова.
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Согласно закону, иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа. Кроме того, в выходных данных зарегистрированного СМИ, участником которого является российское юрлицо, признанное иностранным агентом, должно содержаться указание на то, что указанное СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом. Предполагается, что заниматься перечнем физических лиц-иноагентов будет Минюст, согласовывая свои действия с МИД.
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Мария ЗахароваМИД РФЕвросоюзВ мире
Популярные комментарии
Такое родное и понятное "сам дурак". Не вызывает сомнения, что данный закон вплотную приблизил Россию к Северной Корее.
28 ноября, 14:30
mmirko.bellotti
200029
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