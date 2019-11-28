В МИД ответили на критику в ЕС закона о деятельности СМИ-иноагентов

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Высказанную Высказанную Евросоюзом критику поправок в закон РФ о статусе иностранного агента для СМИ можно назвать политизированным демаршем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

Она прокомментировала заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, которая назвала принятие поправок в закон "вызывающим беспокойство шагом против свободной и независимой прессы".

"Не знаю, следует ли расценивать подобные заявления как некий политизированный демарш Европейского Союза, либо это заявление было вызвано незнанием истинного положения в мире, в ЕС, в нашей стране. Это все только предстоит выяснить, и мы это сделаем", - заявила Захарова.

Российский дипломат также обратилась к Косьянчич, пообещав направить ей данные о нарушениях прав журналистов в самом ЕС.

"Мы, конечно, ближайшее время, возможно, даже сегодня направим вам наши детальные экспертные оценки того, что творится у вас в Евросоюзе на этом сложном направлении. Видимо, вы не знаете, как третируются, сегрегируются и дискриминируются как раз в странах ЕС СМИ не только РФ, но и других стран", - заявила Захарова.