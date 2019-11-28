Опрошенные россияне рассказали, как и где отдыхают с детьми

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Большинство опрошенных россиян выбирают для семейных поездок экскурсионный или пляжный отдых в Европе, сообщает OneTwoTrip.
Сервис для планирования путешествий опросил 1938 своих клиентов.
Наиболее комфортно для них оказалось путешествовать с детьми по Европе (этот вариант выбрали 48% опрошенных) и по России (30%). Десять процентов пользователей предпочитают ездить всей семьей в Азию, а в страны СНГ или Америку — по два процента. Десять процентов родителей выбирают иные варианты.
Чаще всего путешественники с детьми добираются до места на самолете (80%). Однако семьи с одним ребенком летают на десять процентов реже многодетных. Двенадцать процентов ездят на автомобиле, а восемь процентов — на поезде. При этом путешественники с одним ребенком, почти в три раза чаще выбирают не поезд, а машину.
Наиболее популярный тип отдыха у семей с детьми — экскурсионный: его выбирают 32 процента опрошенных. На втором месте — пляжный отдых. У трети родителей есть силы на активное времяпрепровождение, остальные предпочитают оздоровительные поездки. А вот на спортивный или экстремальный отпуск с детьми не готов почти никто.
Большинство — 80 процентов — не испытывают никаких сложностей в поездках. 16 процентов признают, что незначительные трудности все же возникают, а четырем процентам в семейных путешествиях приходится непросто. Интересно, что мужчины в два раза чаще женщин жаловались на трудности отдыха с ребенком.
Основные сложности, с которыми сталкиваются путешественники с детьми, — отсутствие на месте хорошей развлекательной программы, сопутствующие переезду неудобства и неподходящий рацион питания. Некоторые также жалуются на проблемы, возникающие во время размещения в отеле и на сервис.