Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-11-28T17:47+0300
https://ria.ru/20191128/1561705841.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40715/38/407153808_0:266:2695:1782_1036x0_80_0_0_006e197cd9aedaaff936dc2ac0bb48e8.jpg
РИА Новости

Опрошенные россияне рассказали, как и где отдыхают с детьми

17:47 28.11.2019
135
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода России. Феодосия
Города России. Феодосия
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Большинство опрошенных россиян выбирают для семейных поездок экскурсионный или пляжный отдых в Европе, сообщает OneTwoTrip.
Сервис для планирования путешествий опросил 1938 своих клиентов.
Наиболее комфортно для них оказалось путешествовать с детьми по Европе (этот вариант выбрали 48% опрошенных) и по России (30%). Десять процентов пользователей предпочитают ездить всей семьей в Азию, а в страны СНГ или Америку — по два процента. Десять процентов родителей выбирают иные варианты.
Чаще всего путешественники с детьми добираются до места на самолете (80%). Однако семьи с одним ребенком летают на десять процентов реже многодетных. Двенадцать процентов ездят на автомобиле, а восемь процентов — на поезде. При этом путешественники с одним ребенком, почти в три раза чаще выбирают не поезд, а машину.
Наиболее популярный тип отдыха у семей с детьми — экскурсионный: его выбирают 32 процента опрошенных. На втором месте — пляжный отдых. У трети родителей есть силы на активное времяпрепровождение, остальные предпочитают оздоровительные поездки. А вот на спортивный или экстремальный отпуск с детьми не готов почти никто.
Прогулка верхом на верблюде
08:00Туризм
Выгодно ли ехать в Египет на новогодние праздники
Большинство — 80 процентов — не испытывают никаких сложностей в поездках. 16 процентов признают, что незначительные трудности все же возникают, а четырем процентам в семейных путешествиях приходится непросто. Интересно, что мужчины в два раза чаще женщин жаловались на трудности отдыха с ребенком.
Основные сложности, с которыми сталкиваются путешественники с детьми, — отсутствие на месте хорошей развлекательной программы, сопутствующие переезду неудобства и неподходящий рацион питания. Некоторые также жалуются на проблемы, возникающие во время размещения в отеле и на сервис.
Рождественский базар в Вене
Вчера, 23:09Туризм
Турфирма предлагает работу посетителя рождественских ярмарок в Европе
100001
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмРоссия
Рекомендуем
Сноубордисты
Россияне стали больше интересоваться горнолыжным отдыхом
Учитель забирает мобильный телефон на уроке
Рособрнадзор подписал рекомендации по использованию телефонов в школах
Благоустройство Центральной площади Ижевска
Удмуртия и Финляндия намерены сотрудничать в сфере туризма
Ангела Меркель упала, споткнувшись на сцене в Берлине
Меркель упала на сцене в Берлине
Михаил Каабак
Каабак предположил, как ожидавшая операции девочка заболела пневмонией
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем
Здание Министерства Юстиции России
Минюст поддержал идею создания реестра недобросовестных коллекторов
Глава Крыма Сергей Аксенов
Аксенов назвал заявления владельца парка "Тайган" провокацией
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма
Раввин Аарон Гуревич - глава департамента по взаимодействию с ВС РФ, правоохранительными учреждениями и МЧС РФ
Раввин: общение арестантов со священниками крайне необходимо
Женщина-фермер
Эксперт: три четверти российских регионов развивают сельский туризм
Социальная сеть Фейсбук
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Сообщения о минировании шести московских судов оказались ложными
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже
Макрон заявил о необходимости участия Европы в обсуждении замены ДРСМД
Народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Ильдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков представит в Париже оперу "Князь Игорь"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
18:54Министр юстиции Украины анонсировал открытие частных СИЗО
18:48Максим Фадеев сознался, какой хит своего лейбла спел женским голосом
18:47Президент РАН рассказал о повышении интереса к химии
18:40В Минтруде объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным
Лента новостейМолния