Силуанов предложил сократить число надзорных органов

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Первый вице-премьер, министр финансов Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть вопрос о сокращении числа надзорных органов в ходе так называемой регуляторной гильотины.

Об этом шла речь на заседании правительства , посвященном реформе контрольно-надзорной деятельности.

Силуанов отметил, что в России очень много надзорных органов.

"Может быть, нам одновременно с регуляторной гильотиной посмотреть еще раз на предмет сокращения их количества <…> Это как раз вписывается в решения, которые мы приняли по оптимизации и численности государственных служащих. Да и вообще количество надзоров, мне кажется, можно было бы посмотреть", — сказал он.

По словам министра, бизнес ждет принятия законопроектов, которые будут определять, что и как проверяется. "А вот вопрос, кто будет проверять, мне кажется, один из элементов не этих законов, а вообще в целом тех вопросов, которые мы обсуждаем", — добавил он.

Медведев в ответ заметил, что для бизнеса важно не сколько будет контролеров, а "сколько бумажек будет приходить или электронных всяких разных запросов". В целом он поддержал предложение Силуанова.

"Надо посмотреть, потому что система контрольно-надзорных органов — это система органов исполнительной власти. Это компетенция правительства и президента. Президент обычно по предложению правительства принимает те или иные решения. Давайте посмотрим, чего куда присоединить, кого от кого отсоединить", — сказал глава правительства.