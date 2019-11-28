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РИА Новости

Силуанов предложил сократить число надзорных органов

13:51 28.11.2019 (обновлено: 15:44 28.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть вопрос о сокращении числа надзорных органов в ходе так называемой регуляторной гильотины.
Об этом шла речь на заседании правительства, посвященном реформе контрольно-надзорной деятельности.
Силуанов отметил, что в России очень много надзорных органов.
"Может быть, нам одновременно с регуляторной гильотиной посмотреть еще раз на предмет сокращения их количества <…> Это как раз вписывается в решения, которые мы приняли по оптимизации и численности государственных служащих. Да и вообще количество надзоров, мне кажется, можно было бы посмотреть", — сказал он.
Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России
13:22
Медведев усомнился в эффективности надзорной деятельности в России
По словам министра, бизнес ждет принятия законопроектов, которые будут определять, что и как проверяется. "А вот вопрос, кто будет проверять, мне кажется, один из элементов не этих законов, а вообще в целом тех вопросов, которые мы обсуждаем", — добавил он.
Медведев в ответ заметил, что для бизнеса важно не сколько будет контролеров, а "сколько бумажек будет приходить или электронных всяких разных запросов". В целом он поддержал предложение Силуанова.
"Надо посмотреть, потому что система контрольно-надзорных органов — это система органов исполнительной власти. Это компетенция правительства и президента. Президент обычно по предложению правительства принимает те или иные решения. Давайте посмотрим, чего куда присоединить, кого от кого отсоединить", — сказал глава правительства.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название регуляторной гильотины, предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Базой для реформы должны стать два законопроекта: "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и "Об обязательных требованиях в Российской Федерации". Как ожидается, новое регулирование вступит в силу с 1 января 2021 года.
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Обсудить 21
Министерство финансов РФДмитрий МедведевАнтон СилуановПравительство РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Клоун!!!!!! И так рынок завален не качественной продукцией.
28 ноября, 13:57
Арсений Понфиленко
7031309
Советская бюрократия, которую сейчас часто вспоминают и поругивают, по сравнению с нынешней это детский лепет. Сокращать конечно надо. Но и качество товаров и услуг пора уже на должный уровень вознести.
28 ноября, 13:59
Д Денис Хорошев
42307000
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