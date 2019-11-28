Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Мэр Мэр Кемерово Илья Середюк в беседе с " Газетой.Ru " выразил надежду, что купленная за 18 миллионов рублей ель еще долго не потребует замены.

Он отметил, что предыдущее "дерево" использовалось 11 лет.

"Учитывая, что новая елка у нас современная, мы рассчитываем, что она будет служить не меньше", — пояснил Сердюк.

Он заявил, что еще в середине нынешнего года мэрия города составила перечень характеристик для главного новогоднего украшения.

Середюк рассказал, что елку приобретали на открытом аукционе, а перед торгами запрашивались коммерческие предложения от различных компаний. В результате выяснилось, что именно это "дерево" находится в среднем ценовом сегменте.

Мэр Кемерово подчеркнул, что эта ель — "вещь заказная, штучная". Кроме того, по такой же цене елку приобретали в Красноярске и Московской области.