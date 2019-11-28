Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T16:11+0300
https://ria.ru/20191128/1561705712.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156170/22/1561702255_12:0:1059:589_1036x0_80_0_0_933630c054895608416dc97122b020a2.jpg
РИА Новости

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

13:50 28.11.2019 (обновлено: 16:11 28.11.2019)
159431
© Группа "6 рукопожатий Кемерово" во ВКонтактеНовая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
© Группа "6 рукопожатий Кемерово" во ВКонтакте
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Мэр Кемерово Илья Середюк в беседе с "Газетой.Ru" выразил надежду, что купленная за 18 миллионов рублей ель еще долго не потребует замены.
Он отметил, что предыдущее "дерево" использовалось 11 лет.

"Учитывая, что новая елка у нас современная, мы рассчитываем, что она будет служить не меньше", — пояснил Сердюк.

Он заявил, что еще в середине нынешнего года мэрия города составила перечень характеристик для главного новогоднего украшения.
Середюк рассказал, что елку приобретали на открытом аукционе, а перед торгами запрашивались коммерческие предложения от различных компаний. В результате выяснилось, что именно это "дерево" находится в среднем ценовом сегменте.
Мэр Кемерово подчеркнул, что эта ель — "вещь заказная, штучная". Кроме того, по такой же цене елку приобретали в Красноярске и Московской области.
Середюк также заявил, что город давно решил отказаться от живых елей.
Празднование Нового года
22 ноября, 12:45Новый год—2020
Новогоднюю елку на Манежной площади в Москве украсят 3,5 тысячи игрушек
44339767268
Обсудить 60
Илья СередюкНовый ГодКемеровоМосковская областьКрасноярскОбщество
Популярные комментарии
интересно,сколько реально за неё отдали,думаю даже половина нет из этой суммы,остальные бабосики пошли на распил,по другому в этой стране и быть не может
28 ноября, 14:51
бубаракабама укралдровауветерана
120121312
Середюк рассказал, что елку приобретали на открытом аукционе, а перед торгами запрашивались коммерческие предложения от различных компаний. В результате выяснилось, что именно это "дерево" находится в среднем ценовом сегменте." А разве смысл аукциона не в том, кто больше заплатит? Там нет "средней" цены.
28 ноября, 14:01
Виктор Романенко
471520217
Рекомендуем
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Татьяна Быковская
Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
Крушение Невского экспресса
"Раны бинтовали простынями": как спасали пассажиров Невского экспресса
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас. 27 ноября 2019
В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкарте
Новогоднее украшение ГУМа
Депутаты внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье застрелили казачьего атамана
Место ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Стоп-кадр видео судебного заседания Сызранского городского суда с участием Олега Рылькова
"Старался не увлекаться": как ловили "тольяттинского потрошителя"
Рабочий на газовой станции на Украине
В "Нафтогазе" заявили о предупреждении "Газпрома" перекрыть газ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7
20:10Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
Лента новостейМолния