В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра и гололедицы

Отмечается, что период действия предупреждения о гололедице в Москве и Подмосковье действует с 21 часа 28 ноября до 21 часа 30 ноября. Относительно предупреждения о сильном ветре, то оно действует с полудня 29 ноября до 12 часов 1 декабря.