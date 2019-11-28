В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра и гололедицы

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр с вечера четверга до полудня воскресенья объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что период действия предупреждения о гололедице в Москве и Подмосковье действует с 21 часа 28 ноября до 21 часа 30 ноября. Относительно предупреждения о сильном ветре, то оно действует с полудня 29 ноября до 12 часов 1 декабря.
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