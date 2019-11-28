Лукашенко: ОДКБ может способствовать стабилизации ситуации в мире

МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ОДКБ имеет потенциал для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в мире.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, данное заявление президент сделал по итогам участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке 28 ноября.

"Чем больше организаций, сдерживающих этот бурный поток (ситуацию в мире – ред.), тем лучше. ОДКБ - одна из серьезных организаций, которая будет способствовать стабилизации ситуации в мире всякими методами. И информационными, и политическими, и дипломатическими, и военными", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По ее данным, по итогам заседания представители СМИ поинтересовались мнением белорусского лидера, будет ли ОДКБ "как единый кулак, если, не дай бог, рванет". "У каждого своя зона ответственности. Но если рванет там, где у нас сосредоточены все интересы, значит мы будем противодействовать этим взрывам вместе. Это однозначно", - заверил белорусский президент.