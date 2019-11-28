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РИА Новости

Лукашенко: ОДКБ может способствовать стабилизации ситуации в мире

13:42 28.11.2019 (обновлено: 13:47 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ОДКБ имеет потенциал для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в мире.
Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, данное заявление президент сделал по итогам участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке 28 ноября.
"Чем больше организаций, сдерживающих этот бурный поток (ситуацию в мире – ред.), тем лучше. ОДКБ - одна из серьезных организаций, которая будет способствовать стабилизации ситуации в мире всякими методами. И информационными, и политическими, и дипломатическими, и военными", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
По ее данным, по итогам заседания представители СМИ поинтересовались мнением белорусского лидера, будет ли ОДКБ "как единый кулак, если, не дай бог, рванет". "У каждого своя зона ответственности. Но если рванет там, где у нас сосредоточены все интересы, значит мы будем противодействовать этим взрывам вместе. Это однозначно", - заверил белорусский президент.
Он отметил, что лейтмотивом на заседании в Бишкеке был тезис о том, что страны организации должны быть и сами ближе, и заявлять на международной арене, что будут вместе реагировать на те или иные вещи. "Есть "взрывы" локального характера. Зона ответственности, допустим, на западном направлении, - это наша с Россией. В Центральной Азии - центральноазиатских (государств – ред.) при поддержке России", - пояснил Лукашенко.
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