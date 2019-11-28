Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2019-11-28T14:08+0300
https://ria.ru/20191128/1561704999.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156170/62/1561706211_0:100:3462:2048_1036x0_80_0_0_242bb9dfec80ad0926de8ccd311f3383.jpg
РИА Новости

Вся политика противников Мадуро строится на фейках, заявила Захарова

13:38 28.11.2019 (обновлено: 14:08 28.11.2019)
345
© РИА Новости / Максим БлиновОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вся политика противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро строится на фейках и дезинформации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Другого определения нежели фейк тому, что стоит в основе антивенесуэльской политики противников Мадуро, я, честно говоря, изобрести не смогу. Мне кажется, это лучшее определение. Все - вся политика, вся мысль, вся идеология в отношении свержения режима, смены власти, изменения курса - все строится на подтасовках, фейках, дезинформации и так далее", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 20:57Попытка госпереворота в Венесуэле
У США нет "плана Б" по Венесуэле, заявили в Госдепе
Она отметила, что в Венесуэле наблюдается прогресс в деятельности так называемого круглого стола национального диалога.
"Хотелось бы призвать коллег в администрации США к реализму в оценках. Существенная часть венесуэльцев совместно сделала первые шаги в интересах решения противоречий на основе инклюзивности и согласия. Нужно просто помочь расширить круглый стол национального диалога и укрепить тем самым нарождающийся процесс мирного внутриполитического урегулирования силами самих венесуэльцев. Разумеется, если мы все к этому стремимся. А вот Россия к этому стремится однозначно и убежденно. Теперь вопрос в США", - сказала Захарова.
Она добавила, что такая заряженность Вашингтона на неизменность политики санкционного прессинга против Каракаса свидетельствует о многом и подкрепляется новыми и новыми заявлениями официальных лиц в США. "Создается впечатление, что американское внешнеполитическое ведомство... все более зацикливается на стиле антидипломатии. По крайней мере, применительно к Венесуэле это очевидно", - сказала официальный представитель МИД.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Вчера, 15:29Попытка госпереворота в Венесуэле
МИД заявил о провале "блицкрига" США против правительства Мадуро
Массовые протесты против президента Николаса Мадуро в Венесуэле начались 21 января вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
2011001
Обсудить 2
Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМария ЗахароваНиколас МадуроМИД РФВенесуэлаВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала попытки спровоцировать протесты в Венесуэле
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас. 27 ноября 2019
В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД ответили на критику в ЕС закона о деятельности СМИ-иноагентов
Крушение Невского экспресса
"Раны бинтовали простынями": как спасали пассажиров Невского экспресса
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отключение вещания RT в Боливии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД отметили стабилизацию ситуации в Боливии при посредничестве ООН
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкарте
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Бывший начальник Центра общественных связей ФСБ РФ Александр Михайлов
Ветеран ФСБ рассказал, почему РФ запретила въезд социологу из Франции
Татьяна Быковская
Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье застрелили казачьего атамана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7
20:10Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
Лента новостейМолния