Вся политика противников Мадуро строится на фейках, заявила Захарова

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вся политика противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро строится на фейках и дезинформации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Другого определения нежели фейк тому, что стоит в основе антивенесуэльской политики противников Мадуро, я, честно говоря, изобрести не смогу. Мне кажется, это лучшее определение. Все - вся политика, вся мысль, вся идеология в отношении свержения режима, смены власти, изменения курса - все строится на подтасовках, фейках, дезинформации и так далее", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
Она отметила, что в Венесуэле наблюдается прогресс в деятельности так называемого круглого стола национального диалога.
"Хотелось бы призвать коллег в администрации США к реализму в оценках. Существенная часть венесуэльцев совместно сделала первые шаги в интересах решения противоречий на основе инклюзивности и согласия. Нужно просто помочь расширить круглый стол национального диалога и укрепить тем самым нарождающийся процесс мирного внутриполитического урегулирования силами самих венесуэльцев. Разумеется, если мы все к этому стремимся. А вот Россия к этому стремится однозначно и убежденно. Теперь вопрос в США", - сказала Захарова.
Она добавила, что такая заряженность Вашингтона на неизменность политики санкционного прессинга против Каракаса свидетельствует о многом и подкрепляется новыми и новыми заявлениями официальных лиц в США. "Создается впечатление, что американское внешнеполитическое ведомство... все более зацикливается на стиле антидипломатии. По крайней мере, применительно к Венесуэле это очевидно", - сказала официальный представитель МИД.
Массовые протесты против президента Николаса Мадуро в Венесуэле начались 21 января вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.