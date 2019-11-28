Вся политика противников Мадуро строится на фейках, заявила Захарова

"Другого определения нежели фейк тому, что стоит в основе антивенесуэльской политики противников Мадуро, я, честно говоря, изобрести не смогу. Мне кажется, это лучшее определение. Все - вся политика, вся мысль, вся идеология в отношении свержения режима, смены власти, изменения курса - все строится на подтасовках, фейках, дезинформации и так далее", - заявила Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что в Венесуэле наблюдается прогресс в деятельности так называемого круглого стола национального диалога.

"Хотелось бы призвать коллег в администрации США к реализму в оценках. Существенная часть венесуэльцев совместно сделала первые шаги в интересах решения противоречий на основе инклюзивности и согласия. Нужно просто помочь расширить круглый стол национального диалога и укрепить тем самым нарождающийся процесс мирного внутриполитического урегулирования силами самих венесуэльцев. Разумеется, если мы все к этому стремимся. А вот Россия к этому стремится однозначно и убежденно. Теперь вопрос в США", - сказала Захарова.

Она добавила, что такая заряженность Вашингтона на неизменность политики санкционного прессинга против Каракаса свидетельствует о многом и подкрепляется новыми и новыми заявлениями официальных лиц в США. "Создается впечатление, что американское внешнеполитическое ведомство... все более зацикливается на стиле антидипломатии. По крайней мере, применительно к Венесуэле это очевидно", - сказала официальный представитель МИД.