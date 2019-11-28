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РИА Новости

В Иванове пройдет фестиваль "Уникальные люди"

13:36 28.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ПесняИнвалидная коляска
Инвалидная коляска
© РИА Новости / Владимир Песня
ИВАНОВО, 28 ноя – РИА Новости. Всероссийский фестиваль "Уникальные люди", цель которого - поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, пройдет в Иванове с 29 ноября по 3 декабря, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Основной темой форума стал Год театра в России. Одним из новшеств этого года является создание участниками форума инклюзивной театральной постановки", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что еще одним нововведением фестиваля станет Всероссийский конкурс "Уникальные люди. Творчество без границ", цель которого – отметить достижения людей с ограниченными возможностями здоровья, добившихся выдающихся результатов сфере культуры и творчества.
В рамках фестиваля будет организована работа образовательной и нескольких творческих платформ, в том числе ставшего уже традиционным конкурса жестовой песни "От сердца к сердцу. Также в рамках форума "Уникальные люди" пройдет фестиваль инклюзивной хореографии, будет работать художественная мастерская, где люди с ограниченными возможностями здоровья совместно с учащимися художественных школ создадут творческие работы для выставки "Свой взгляд".
Проект стал победителем Фонда президентских грантов.
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