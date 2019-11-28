В Иванове пройдет фестиваль "Уникальные люди"

ИВАНОВО, 28 ноя – РИА Новости. Всероссийский фестиваль "Уникальные люди", цель которого - поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, пройдет в Иванове с 29 ноября по 3 декабря, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Основной темой форума стал Год театра в России. Одним из новшеств этого года является создание участниками форума инклюзивной театральной постановки", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что еще одним нововведением фестиваля станет Всероссийский конкурс "Уникальные люди. Творчество без границ", цель которого – отметить достижения людей с ограниченными возможностями здоровья, добившихся выдающихся результатов сфере культуры и творчества.

В рамках фестиваля будет организована работа образовательной и нескольких творческих платформ, в том числе ставшего уже традиционным конкурса жестовой песни "От сердца к сердцу. Также в рамках форума "Уникальные люди" пройдет фестиваль инклюзивной хореографии, будет работать художественная мастерская, где люди с ограниченными возможностями здоровья совместно с учащимися художественных школ создадут творческие работы для выставки "Свой взгляд".