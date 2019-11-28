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РИА Новости

Организаторы представили логотип Евровидения-2020

13:35 28.11.2019 (обновлено: 13:46 28.11.2019)
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Европейский вещательный союз представил официальный логотип 65-го международного конкурса Евровидение-2020, который пройдет в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая следующего года.
Круг состоит из флагов 41 стран-участниц в порядке их первого участия в конкурсе.
"Это решение характерно для голландского дизайна: логотип минималистичный, экспериментальный и инновационный. У него есть своя история, он красочный, торжественный. Так совпало, что первыми на конкурсе в 1956 году выступали представители Нидерландов, поэтому в самом начале идут цвета голландского флага", — заявил исполнительный продюсер Евровидения-2020 Ситсе Баккер.
Конкурс будет проходить под слоганом Open Up ("Откройся").
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КультураЕвровидениеНидерландыВ мире
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