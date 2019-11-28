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РИА Новости

Медведев заявил, что ЦБ не попадает под регуляторную гильотину

13:32 28.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Закон о регуляторной гильотине не может распространяться на ЦБ РФ, мегарегулятор должен сам провести ревизию своей контрольно-надзорной деятельности, заявил глава правительства Дмитрий Медведев.
"Он должен, на мой взгляд, основываться на месте Центрального банка в системе органов в стране. Значит, если Центральный банк не рассматривается как орган исполнительно-распорядительной власти, а он в качестве такового не рассматривается, насколько я понимаю современное суждение в этой сфере, то тогда и закон на него не может этот распространяться. А значит меры по собственному самоограничению и процедурам они должны тогда сами для себя и формулировать", - сказал Медведев.
"Текущее законодательство именно в отношении Центрального банка таково, и с учетом статуса Центрального банка в системе органов в нашей стране, видимо, это должно быть погружено в их законодательство. Тогда лучше из этого закона это все (что касается ЦБ - ред.) изъять и договориться о том, чтобы какие-то тоже были синхронные изменения, тем более, как я понял, Эльвира Сахипзадовна тоже заинтересована, чтобы эту поляну почистить", - добавил он.
Правительство РФ в четверг рассматривает вопрос о реформе контрольно-надзорной деятельности. Реформа, получившая неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований.
Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России
13:22
Медведев усомнился в эффективности надзорной деятельности в России
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Дмитрий МедведевЦентральный Банк РФМоскваРоссияЭкономика
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