Медведев заявил, что ЦБ не попадает под регуляторную гильотину

"Он должен, на мой взгляд, основываться на месте Центрального банка в системе органов в стране. Значит, если Центральный банк не рассматривается как орган исполнительно-распорядительной власти, а он в качестве такового не рассматривается, насколько я понимаю современное суждение в этой сфере, то тогда и закон на него не может этот распространяться. А значит меры по собственному самоограничению и процедурам они должны тогда сами для себя и формулировать", - сказал Медведев.