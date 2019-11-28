В МИД отметили стабилизацию ситуации в Боливии при посредничестве ООН

Она напомнила, что нынешнее правительство согласовало с руководством партии "Движение к социализму" и другими политическими силами алгоритмы проведения внеочередных президентских и парламентских выборов, а также проект закона, в соответствии с которым действующая власть обязуется не преследовать по политическим мотивам сторонников бывшего главы государства Эво Моралеса.

На этом фоне, напомнила дипломат, противники его отстранения приостановили акции протеста. "У страны появился шанс на успокоение и возвращение к некой относительной стабильности после бурных событий последнего месяца. Насколько эта возможность будет реализована, зависит, в первую очередь, от того, смогут ли временные власти и политики отказаться от агрессивной риторики в отношении оппонентов и представителей коренных народов, а также малообеспеченных слоев", - указала Захарова.