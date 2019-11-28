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РИА Новости

В МИД отметили стабилизацию ситуации в Боливии при посредничестве ООН

13:31 28.11.2019 (обновлено: 13:32 28.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москва отмечает происходящую в последние дни относительную стабилизацию обстановки в Боливии при посредничестве ООН, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Боливия - мы отмечаем происходящую в последние дни относительную стабилизацию обстановки в этом государстве. Она произошла при посредничестве спецпредставителя генсекретаря ООН", - сообщила Захарова.

Она напомнила, что нынешнее правительство согласовало с руководством партии "Движение к социализму" и другими политическими силами алгоритмы проведения внеочередных президентских и парламентских выборов, а также проект закона, в соответствии с которым действующая власть обязуется не преследовать по политическим мотивам сторонников бывшего главы государства Эво Моралеса.
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На этом фоне, напомнила дипломат, противники его отстранения приостановили акции протеста. "У страны появился шанс на успокоение и возвращение к некой относительной стабильности после бурных событий последнего месяца. Насколько эта возможность будет реализована, зависит, в первую очередь, от того, смогут ли временные власти и политики отказаться от агрессивной риторики в отношении оппонентов и представителей коренных народов, а также малообеспеченных слоев", - указала Захарова.
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Смена власти в БоливииМария ЗахароваМИД РФБоливияРоссияВ мире
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