Жительница Урала взыскала полмиллиона рублей за неправильное лечение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Жительница Жительница Екатеринбурга взыскала с Противотуберкулезного диспансера полмиллиона рублей морального вреда за неправильное лечение, сообщает в четверг Свердловский облсуд

"Решением суда первой инстанции исковые требования истца были удовлетворены частично. С ГБУЗ СО "ПТД" (Противотуберкулезный диспансер) взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей, расходы на лечение в размере 23 тысячи 579 рублей", - говорится в сообщении.

Ответчик подал в Свердловский областной суд апелляцию, в которой просил отменить это решение, однако облсуд оставил его без изменения

По информации суда, в июне 2016 года жительница Екатеринбурга почувствовала себя плохо и обратилась за помощью к участковому терапевту, который направил пациентку в больницу. В ГКБ №6 женщину лечили от пневмонии, однако улучшения не наступало, и фтизиатр направил ее на госпитализацию в Противотуберкулезный диспансер.

В диспансере врач-рентгенолог предположил дифференциальный диагноз между инфильтративным туберкулезом легких и саркоидозом легких. Было принято решение о лечении туберкулеза химиотерапией. При этом при проведении диагностики микобактерий туберкулеза в тесте обнаружено не было, отмечает суд.

Спустя неделю состояние пациентки резко ухудшилось: появились сильная слабость, тошнота, рвота. По результатам анализов стало ясно, что на фоне лечения развился лекарственный гепатит. В августе Анна обратилась к и.о. заведующей отделением с жалобами на высокую температуру. Врач, не осмотрев пациентку, назначил антибактериальную терапию, которая поспособствовала дальнейшему прогрессированию гепатита, уточняется в сообщении.