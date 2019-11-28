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РИА Новости

Жительница Урала взыскала полмиллиона рублей за неправильное лечение

13:30 28.11.2019
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© Fotolia / Minerva StudioВрач анализирует рентген легких
Врач анализирует рентген легких
© Fotolia / Minerva Studio
Врач анализирует рентген легких. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Жительница Екатеринбурга взыскала с Противотуберкулезного диспансера полмиллиона рублей морального вреда за неправильное лечение, сообщает в четверг Свердловский облсуд.
"Решением суда первой инстанции исковые требования истца были удовлетворены частично. С ГБУЗ СО "ПТД" (Противотуберкулезный диспансер) взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей, расходы на лечение в размере 23 тысячи 579 рублей", - говорится в сообщении.
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По информации суда, в июне 2016 года жительница Екатеринбурга почувствовала себя плохо и обратилась за помощью к участковому терапевту, который направил пациентку в больницу. В ГКБ №6 женщину лечили от пневмонии, однако улучшения не наступало, и фтизиатр направил ее на госпитализацию в Противотуберкулезный диспансер.
В диспансере врач-рентгенолог предположил дифференциальный диагноз между инфильтративным туберкулезом легких и саркоидозом легких. Было принято решение о лечении туберкулеза химиотерапией. При этом при проведении диагностики микобактерий туберкулеза в тесте обнаружено не было, отмечает суд.
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Спустя неделю состояние пациентки резко ухудшилось: появились сильная слабость, тошнота, рвота. По результатам анализов стало ясно, что на фоне лечения развился лекарственный гепатит. В августе Анна обратилась к и.о. заведующей отделением с жалобами на высокую температуру. Врач, не осмотрев пациентку, назначил антибактериальную терапию, которая поспособствовала дальнейшему прогрессированию гепатита, уточняется в сообщении.
По данным суда, до выписки из стационара состояние больной только ухудшалось, не было сил ходить, отсутствовал аппетит, возникли периферические безбелковые отеки, женщина похудела с 43 до 37 килограммов. Только в середине августа пациентке была проведена диагностическая бронхоскопия с биопсией, по результатам которой был диагностирован саркоидоз. Пациентку выписали домой из противотуберкулезного диспансера с основным диагнозом и парой сопутствующих, которые женщина лечила уже за свой счет. Поправив здоровье, пациентка обратилась в суд.
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Здоровье - ОбществоСвердловский областной судЕкатеринбургПроисшествия
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