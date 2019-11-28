Власти Кубани усилят безопасность на опасных трассах региона

"В июле мы приняли решение о разработке собственной программы по установке барьерных ограждений между встречными полосами. Мы уже выдели из краевого бюджета около 115 миллионов рублей на закупку и установку ограждений и направляющего оборудования – до конца этого года они появятся на 60 километрах дорог по всему краю. Это наиболее опасные повороты, съезды, участки, где есть особый риск "вылететь" на встречную полосу", - сказал Кондратьев.