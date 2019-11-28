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РИА Новости

Власти Кубани усилят безопасность на опасных трассах региона

13:24 28.11.2019 (обновлено: 13:25 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 ноя — РИА Новости. Барьерные ограждения между встречными полосами будут установлены на 60 километрах наиболее опасных трасс Краснодарского края до конца текущего года, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.
"В июле мы приняли решение о разработке собственной программы по установке барьерных ограждений между встречными полосами. Мы уже выдели из краевого бюджета около 115 миллионов рублей на закупку и установку ограждений и направляющего оборудования – до конца этого года они появятся на 60 километрах дорог по всему краю. Это наиболее опасные повороты, съезды, участки, где есть особый риск "вылететь" на встречную полосу", - сказал Кондратьев.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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Он добавил, что в следующем году край продолжит эту работу. "В проекте бюджета на 2020 год заложено 80 миллионов рублей, они пойдут на обустройство еще 22 километров опасных участков, в том числе на трассах Краснодар-Ейск и Краснодар-Кропоткин", - уточнил губернатор.
Кроме того, на краевом уровне власти планируют принять программу, по которой в регионе теперь не будут строиться трассы без разделительных бордюров.
"А в рамках дорожного нацпроекта со следующего года будем делать освещение на 50 километров дорог регионального значения. По статистике огромный процент людей гибнет именно от лобовых столкновений. Кубань - курортный регион с большим транспортным потоком, поэтому надо сделать так, чтобы свести к минимуму риск таких аварий", - заключил глава края.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайОбщество
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