В Крыму назвали новые санкции Украины детскими играми

Ранее кабмин Украины решил ввести санкции против 131 юридического лица "за разрушение объектов культурного наследия", теле- и радиовещание на полуострове, а также поставки материалов для оборонно-промышленного комплекса РФ.

"Крым развивался и будет развиваться. Санкции не способны остановить развитие нашей республики. Украинские власти вводят какие-то непонятные бессмысленные санкции. Все это напоминает детские игры. Для нас эти санкции ничего не значат, как пустой звук", - сказал РИА Новости Зырянов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".