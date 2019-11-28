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РИА Новости

В Крыму назвали новые санкции Украины детскими играми

13:24 28.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГород Симферополь в Крыму
Город Симферополь в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Город Симферополь в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов заявил, что новые санкции Украины в отношении Крыма являются пустым звуком и напоминают детские игры.
Ранее кабмин Украины решил ввести санкции против 131 юридического лица "за разрушение объектов культурного наследия", теле- и радиовещание на полуострове, а также поставки материалов для оборонно-промышленного комплекса РФ.
"Крым развивался и будет развиваться. Санкции не способны остановить развитие нашей республики. Украинские власти вводят какие-то непонятные бессмысленные санкции. Все это напоминает детские игры. Для нас эти санкции ничего не значат, как пустой звук", - сказал РИА Новости Зырянов.
Министр предложил украинским властям оставить крымский регион в покое и заниматься решением насущных проблем собственного народа.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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Сергей ЗыряновВладимир ПутинСимферопольКрымСевастопольООНПолитика
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