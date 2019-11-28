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РИА Новости

Медведев усомнился в эффективности надзорной деятельности в России

13:22 28.11.2019 (обновлено: 14:01 28.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России
Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал надзорную систему в России.
Он напомнил, что в стране существуют более 220 видов госконтроля на федеральном уровне, около 50 — на региональном и свыше 600 видов разрешительной деятельности.

"Все это осуществляется каждый день, но вот эффективность очень часто вызывает вопросы", — сказал глава правительства на заседании кабмина, отметив актуальность "регуляторной гильотины".

Он также допустил возможность объединить надзорные функции различных ведомств.
"Давайте посмотрим, чего куда присоединить, кого отсоединить", — заключил Медведев.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. В ближайший год правительство планирует подготовить законопроекты, которые лягут в основу новой системы контроля и вступят в силу 1 января 2021 года.
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Дмитрий МедведевМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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