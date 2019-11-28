Медведев усомнился в эффективности надзорной деятельности в России

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал надзорную систему в России . Премьер-министрраскритиковал надзорную систему в

Он напомнил, что в стране существуют более 220 видов госконтроля на федеральном уровне, около 50 — на региональном и свыше 600 видов разрешительной деятельности.

"Все это осуществляется каждый день, но вот эффективность очень часто вызывает вопросы", — сказал глава правительства на заседании кабмина, отметив актуальность "регуляторной гильотины".

Он также допустил возможность объединить надзорные функции различных ведомств.

"Давайте посмотрим, чего куда присоединить, кого отсоединить", — заключил Медведев.