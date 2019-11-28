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РИА Новости

Главы стран ОДКБ отметили ухудшение ситуации в сфере безопасности

13:21 28.11.2019 (обновлено: 13:41 28.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Главы стран Организации договора о коллективной безопасности отмечают ухудшение ситуации в сфере международной безопасности и ослабление правовых механизмов ее поддержания, говорится в итоговом заявлении после сессии ОДКБ.
"Растет число очагов напряженности и конфликтных зон, способных привести к дальнейшей эскалации обстановки в мире. Ситуация в различных регионах – на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в зоне Персидского залива и в Афганистане, продолжает оставаться потенциальным источником угроз международной безопасности", - говорится в тексте документа.
В тексте говорится, что главы стран ОДКБ вновь заявили "о необходимости совершенствования взаимодействия и сотрудничества всего мирового сообщества для укрепления международной и региональной безопасности, основанной на соблюдении норм и принципов международного права, прежде всего, устава ООН".
"Выступаем за восстановление доверия и конструктивного диалога в целях предотвращения рисков гонки вооружений и дальнейшего наращивания опасной военной активности в ущерб долгосрочным интересам безопасности. Призываем на основе международного права к усилению координации и повышению эффективности как в противодействии международному терроризму и связанному с ним экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции, так и в сотрудничестве по защите населения от стихийных бедствий и техногенных катастроф, обеспечению информационной безопасности", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии фотографирования глав делегаций государств — членов ОДКБ в Астане. 8 ноября 2018 года
02:16
Организация Договора о коллективной безопасности
210001
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Саммит ОДКБ в БишкекеОДКББишкекБезопасностьВ мире
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