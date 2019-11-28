Главы стран ОДКБ отметили ухудшение ситуации в сфере безопасности

"Растет число очагов напряженности и конфликтных зон, способных привести к дальнейшей эскалации обстановки в мире. Ситуация в различных регионах – на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в зоне Персидского залива и в Афганистане, продолжает оставаться потенциальным источником угроз международной безопасности", - говорится в тексте документа.

"Выступаем за восстановление доверия и конструктивного диалога в целях предотвращения рисков гонки вооружений и дальнейшего наращивания опасной военной активности в ущерб долгосрочным интересам безопасности. Призываем на основе международного права к усилению координации и повышению эффективности как в противодействии международному терроризму и связанному с ним экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции, так и в сотрудничестве по защите населения от стихийных бедствий и техногенных катастроф, обеспечению информационной безопасности", - говорится в документе.