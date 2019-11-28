Медведев надеется, что гранты помогут в решении региональных задач

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что выделяемые регионам гранты помогут решить ряд стоящих перед ними задач, в частности, по развитию региональной экономики и социальной сферы.
"Также в повестке дня выделение грантов тем регионам, которые сумели добиться наилучших значений показателей эффективности работы губернаторов и региональных органов исполнительной власти по итогам прошлого года. Напомню, что в прошлом году эти гранты получили 40 регионов на сумму в 20 миллиардов рублей. В этом году поощрение получат 50 субъектов федерации на общую сумму в 45 миллиардов рублей. Это весьма приличные деньги. И рассчитываю на то, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач", - сказал Медведев на заседании правительства в четверг.
Он отметил, что также будет произведен ряд мер бюджетных трансфертов.
"Поможем 22 регионам сбалансировать свои бюджеты этого года. Об этом запросы со стороны регионов регулярно поступают. Почти 19 миллиардов рублей - это различные мероприятия и финансово-региональные, и хозяйственные вопросы и ряд других", - добавил премьер-министр.
"Помимо этого выделим трем регионам Северного Кавказа в рамках госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа на социальные учреждения и инженерную инфраструктуру. И также сегодня мы распределим субсидии на следующий год, которые пойдут на поддержку трех общероссийских общественных организаций инвалидов", - рассказал Медведев.