Медведев надеется, что гранты помогут в решении региональных задач

"Также в повестке дня выделение грантов тем регионам, которые сумели добиться наилучших значений показателей эффективности работы губернаторов и региональных органов исполнительной власти по итогам прошлого года. Напомню, что в прошлом году эти гранты получили 40 регионов на сумму в 20 миллиардов рублей. В этом году поощрение получат 50 субъектов федерации на общую сумму в 45 миллиардов рублей. Это весьма приличные деньги. И рассчитываю на то, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач", - сказал Медведев на заседании правительства в четверг.