Садовничий оценил взаимодействие российских и арабских вузов

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Важно помнить в эпоху глобализации, что европейские и арабские университеты связаны тесными историческими связями, а нынешнее взаимодействие вузов РФ и арабских стран могло бы стать более интенсивным, заявил ректор Важно помнить в эпоху глобализации, что европейские и арабские университеты связаны тесными историческими связями, а нынешнее взаимодействие вузов РФ и арабских стран могло бы стать более интенсивным, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий на II Форуме Федерации ректоров российских и арабских университетов.

"Сегодня, в эпоху глобализации, важно помнить о том, что европейские и арабские университеты связаны тесными историческими связями. Университетское движение изначально было единым сообществом. Напомню о том, что названия многих наук, многие термины пришли к нам из арабского мира, например, слова "алгебра", "алгоритм", - сказал он.

Садовничий озвучил, что университетское образование в развивающихся странах мира сейчас имеет колоссальный потенциал роста.

"Всего 8% людей студенческого возраста учатся в таких странах в университетах, тогда как в развитых странах - 74% студентов", - подчеркнул он.

По мнению ректора МГУ, сотрудничество российских и арабских университетов могло бы быть более эффективным.

"Оценивая в целом наше сотрудничество, хотел бы сказать, что при всей его важности мы могли бы взаимодействовать более интенсивно. Это касается и активизации академических обменов, и расширения горизонтов нашего сотрудничества. Сегодня человечество стоит перед серьезными вызовами: искусственный интеллект, ограниченность ресурсов, молчание космоса (...) В этих условиях каждый из нас должен стараться пустить сигнал в построение будущего", - сказал Садовничий.

Генеральный секретарь Ассоциации арабских университетов Амр Эззат Салама подчеркнул, что сейчас уже тысячи арабских студентов учатся в России.

"Тысячи профессоров и преподавателей арабских университетов являются выпускниками российских вузов по различным направлениям гуманитарных и естественных наук. Контакты в сфере высшего образования динамично развиваются. Более 50 тысяч арабских студентов обучаются в университетах России. И мы всячески поощряем эту тенденцию, в том числе и потому, что она играет важную роль в укреплении дружбы и взаимопонимания между нашими странами", - заявил он.

По его словам, арабские страны сейчас занимают третье место после государств СНГ и азиатского региона по количеству студентов, обучающихся в российских вузах, где их доля среди иностранцев составляет около 10%.