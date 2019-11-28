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РИА Новости

Садовничий оценил взаимодействие российских и арабских вузов

13:17 28.11.2019 (обновлено: 13:18 28.11.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаВиктор Садовничий
Виктор Садовничий
© РИА Новости / Нина Зотина
Виктор Садовничий. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Важно помнить в эпоху глобализации, что европейские и арабские университеты связаны тесными историческими связями, а нынешнее взаимодействие вузов РФ и арабских стран могло бы стать более интенсивным, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий на II Форуме Федерации ректоров российских и арабских университетов.
"Сегодня, в эпоху глобализации, важно помнить о том, что европейские и арабские университеты связаны тесными историческими связями. Университетское движение изначально было единым сообществом. Напомню о том, что названия многих наук, многие термины пришли к нам из арабского мира, например, слова "алгебра", "алгоритм", - сказал он.
Садовничий озвучил, что университетское образование в развивающихся странах мира сейчас имеет колоссальный потенциал роста.
"Всего 8% людей студенческого возраста учатся в таких странах в университетах, тогда как в развитых странах - 74% студентов", - подчеркнул он.
По мнению ректора МГУ, сотрудничество российских и арабских университетов могло бы быть более эффективным.
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"Оценивая в целом наше сотрудничество, хотел бы сказать, что при всей его важности мы могли бы взаимодействовать более интенсивно. Это касается и активизации академических обменов, и расширения горизонтов нашего сотрудничества. Сегодня человечество стоит перед серьезными вызовами: искусственный интеллект, ограниченность ресурсов, молчание космоса (...) В этих условиях каждый из нас должен стараться пустить сигнал в построение будущего", - сказал Садовничий.
Генеральный секретарь Ассоциации арабских университетов Амр Эззат Салама подчеркнул, что сейчас уже тысячи арабских студентов учатся в России.
"Тысячи профессоров и преподавателей арабских университетов являются выпускниками российских вузов по различным направлениям гуманитарных и естественных наук. Контакты в сфере высшего образования динамично развиваются. Более 50 тысяч арабских студентов обучаются в университетах России. И мы всячески поощряем эту тенденцию, в том числе и потому, что она играет важную роль в укреплении дружбы и взаимопонимания между нашими странами", - заявил он.
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По его словам, арабские страны сейчас занимают третье место после государств СНГ и азиатского региона по количеству студентов, обучающихся в российских вузах, где их доля среди иностранцев составляет около 10%.
В работе Форума участвуют около 200 ректоров и представителей арабских и российских университетов.
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Виктор СадовничийРоссияОбразование - Общество
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