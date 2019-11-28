The Pussycat Dolls объявили о воссоединении

"Я очень рада сообщить, что мы вернулись! Tур стартует в Великобритании в апреле 2020 года!", — написала исполнительница.

Из публикации стало понятно, что к ансамблю в составе Кармит Бачар, Эшли Робертс, Джессики Сатта, Кимберли Уайатт и Николь Шерзингер не присоединится Мелоди Торнтон.

Тур начнется более чем через десять лет после того, как The Pussycat Dolls распались на фоне слухов о том, что солисткам надоело быть в тени Николь Шерзингер. Тогда каждая из участниц решила заниматься сольной карьерой.