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РИА Новости

The Pussycat Dolls объявили о воссоединении

15:39 28.11.2019
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© AFP 2019 / Getty Images North America / Paul HawthorneThe Pussycat Dolls
The Pussycat Dolls
© AFP 2019 / Getty Images North America / Paul Hawthorne
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Певица и танцовщица Николь Шерзингер опубликовала в инстаграме пост, в котором объявила о воссоединении американской поп и R&B группы The Pussycat Dolls.

"Я очень рада сообщить, что мы вернулись! Tур стартует в Великобритании в апреле 2020 года!", — написала исполнительница.

Из публикации стало понятно, что к ансамблю в составе Кармит Бачар, Эшли Робертс, Джессики Сатта, Кимберли Уайатт и Николь Шерзингер не присоединится Мелоди Торнтон.
Тур начнется более чем через десять лет после того, как The Pussycat Dolls распались на фоне слухов о том, что солисткам надоело быть в тени Николь Шерзингер. Тогда каждая из участниц решила заниматься сольной карьерой.
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