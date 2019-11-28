"Мемориал" оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсети

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Тверской суд Тверской суд Москвы в четверг оштрафовал на 300 тысяч рублей международный правозащитный центр " Мемориал " за отсутствие маркировки иностранного агента на страничке в Instagram, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд постановил назначить штраф в 300 тысяч рублей", - сказали в суде.

Представитель "Мемориала" указывала, что баннер о статусе иностранного агента есть на сайте организации. А Instagram, по ее словам, выступает только площадкой для продвижения сайта.

Роскомнадзор со своей стороны указал, что сам факт публикаций материалов без соответствующей маркировки нарушает закон.

"То, что ни один гражданин не пожаловался на публикацию в социальной сети, не имеет отношение к данному делу, поскольку потерпевшим можно признать интересы государственного управления", - заявил представитель ведомства.

Второй штраф, также на 300 тысяч рублей, суд назначил за отсутствие маркировки иностранного агента на сайте проекта о советском терроре. "Суд постановил признать виновным в административном правонарушении, предусмотренном 19.34 КоАП, правозащитный центр "Мемориал" и назначить штраф в размере 300 тысяч рублей", - сказали в суде.