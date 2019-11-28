"Мемориал" оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсети

"Суд постановил назначить штраф в 300 тысяч рублей", - сказали в суде.
Представитель "Мемориала" указывала, что баннер о статусе иностранного агента есть на сайте организации. А Instagram, по ее словам, выступает только площадкой для продвижения сайта.
Роскомнадзор со своей стороны указал, что сам факт публикаций материалов без соответствующей маркировки нарушает закон.
"То, что ни один гражданин не пожаловался на публикацию в социальной сети, не имеет отношение к данному делу, поскольку потерпевшим можно признать интересы государственного управления", - заявил представитель ведомства.
Второй штраф, также на 300 тысяч рублей, суд назначил за отсутствие маркировки иностранного агента на сайте проекта о советском терроре. "Суд постановил признать виновным в административном правонарушении, предусмотренном 19.34 КоАП, правозащитный центр "Мемориал" и назначить штраф в размере 300 тысяч рублей", - сказали в суде.
Международное правозащитное общество "Мемориал" - неправительственная организация, изучающая политические репрессии в СССР. Признана иностранным агентом после плановой проверки в 2013 году, ранее уже штрафовалась за нарушение соответствующего закона.