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РИА Новости

"Мемориал" оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсети

13:15 28.11.2019 (обновлено: 13:54 28.11.2019)
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© РИА Новости / Руслан КривобокКресло судьи в зале заседаний
Кресло судьи в зале заседаний
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Кресло судьи в зале заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы в четверг оштрафовал на 300 тысяч рублей международный правозащитный центр "Мемориал" за отсутствие маркировки иностранного агента на страничке в Instagram, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил назначить штраф в 300 тысяч рублей", - сказали в суде.
Представитель "Мемориала" указывала, что баннер о статусе иностранного агента есть на сайте организации. А Instagram, по ее словам, выступает только площадкой для продвижения сайта.
Роскомнадзор со своей стороны указал, что сам факт публикаций материалов без соответствующей маркировки нарушает закон.
"То, что ни один гражданин не пожаловался на публикацию в социальной сети, не имеет отношение к данному делу, поскольку потерпевшим можно признать интересы государственного управления", - заявил представитель ведомства.
Второй штраф, также на 300 тысяч рублей, суд назначил за отсутствие маркировки иностранного агента на сайте проекта о советском терроре. "Суд постановил признать виновным в административном правонарушении, предусмотренном 19.34 КоАП, правозащитный центр "Мемориал" и назначить штраф в размере 300 тысяч рублей", - сказали в суде.
Международное правозащитное общество "Мемориал" - неправительственная организация, изучающая политические репрессии в СССР. Признана иностранным агентом после плановой проверки в 2013 году, ранее уже штрафовалась за нарушение соответствующего закона.
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РоскомнадзорТверской суд г. МосквыМемориалПроисшествия
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