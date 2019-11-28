Медведев счел возможным объединить надзорные функции ряда ведомств

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо рассмотреть возможность в ряде случаев объединить надзорные функции различных ведомств.
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов предложил подумать над возможностью сокращения количества надзорных функций.
Премьер отметил, что для бизнеса, прежде всего, важно "сколько бумажек будет приходить", а не "сколько будет контролеров". "Общее соединение в ряде случаев надзорных функций, там, где это разумно и возможно, наверное, это можно сделать", - сказал премьер.
Он отметил, что работа контрольно-надзорных органов находится в компетенции правительства и президента, и предложил проработать вопрос. "Давайте посмотрим, чего куда присоединить, кого отсоединить", - сказал Медведев.