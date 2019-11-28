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РИА Новости

Медведев счел возможным объединить надзорные функции ряда ведомств

13:13 28.11.2019 (обновлено: 13:14 28.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо рассмотреть возможность в ряде случаев объединить надзорные функции различных ведомств.
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов предложил подумать над возможностью сокращения количества надзорных функций.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
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Премьер отметил, что для бизнеса, прежде всего, важно "сколько бумажек будет приходить", а не "сколько будет контролеров". "Общее соединение в ряде случаев надзорных функций, там, где это разумно и возможно, наверное, это можно сделать", - сказал премьер.
Он отметил, что работа контрольно-надзорных органов находится в компетенции правительства и президента, и предложил проработать вопрос. "Давайте посмотрим, чего куда присоединить, кого отсоединить", - сказал Медведев.
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Дмитрий МедведевАнтон СилуановМоскваЭкономика
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