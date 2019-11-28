Медведев счел возможным объединить надзорные функции ряда ведомств

Премьер отметил, что для бизнеса, прежде всего, важно "сколько бумажек будет приходить", а не "сколько будет контролеров". "Общее соединение в ряде случаев надзорных функций, там, где это разумно и возможно, наверное, это можно сделать", - сказал премьер.