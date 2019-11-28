В Беслане закрыли детский сад после отравления воспитанников

"Мы сейчас проводим эпидрасследование, отобрали пробы пищевых продуктов, суточные пробы, пробы воды, смывы, все будем исследовать. На данный час пока нельзя сказать, что послужило причиной, пока проводим эпидрасследование. Детсад пока не работает", - заявили в управлении Роспотребнадзора.