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РИА Новости

В Беслане закрыли детский сад после отравления воспитанников

13:08 28.11.2019 (обновлено: 13:09 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 28 ноя - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии начало эпидемиологическое расследование после отравления воспитанников детского сада в Беслане, учреждение закрыто, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее прокуратура Северной Осетии сообщила, что в детскую больницу в регионе поступили 14 детей с признаками отравления, 11 из них были госпитализированы.
"Мы сейчас проводим эпидрасследование, отобрали пробы пищевых продуктов, суточные пробы, пробы воды, смывы, все будем исследовать. На данный час пока нельзя сказать, что послужило причиной, пока проводим эпидрасследование. Детсад пока не работает", - заявили в управлении Роспотребнадзора.
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БесланСеверная ОсетияПроисшествия
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