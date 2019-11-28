В Беслане закрыли детский сад после отравления воспитанников

ПЯТИГОРСК, 28 ноя - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии начало эпидемиологическое расследование после отравления воспитанников детского сада в Беслане, учреждение закрыто, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее прокуратура Северной Осетии сообщила, что в детскую больницу в регионе поступили 14 детей с признаками отравления, 11 из них были госпитализированы.
"Мы сейчас проводим эпидрасследование, отобрали пробы пищевых продуктов, суточные пробы, пробы воды, смывы, все будем исследовать. На данный час пока нельзя сказать, что послужило причиной, пока проводим эпидрасследование. Детсад пока не работает", - заявили в управлении Роспотребнадзора.