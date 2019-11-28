Мадонна отменила три концерта из-за "сильной боли"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Мадонна отменила три концерта гастрольного тура Madame X из-за "сильной боли", сообщила поп-дива в своем инстаграме.
Она не уточнила, какую именно испытывает боль и из-за чего.
"Пожалуйста, простите мне такой поворот событий. Мои выступления приносят мне столько удовольствия, и их отмену я воспринимаю как наказание, но боль, которую я испытываю, такая сильная, что мне нужно отдохнуть и послушаться советов врачей, чтобы я могла вернуться в строй ещё более сильной и бодрой и продолжить свои концерты Madame X", — написала певица.
Официальный сайт Мадонны подтвердил, что отмененные концерты в Бостоне (30 ноября, 1 и 2 декабря) не будут перенесены из-за плотного гастрольного графика. Деньги за билеты будут возвращены зрителям.