Мадонна отменила три концерта из-за "сильной боли"

"Пожалуйста, простите мне такой поворот событий. Мои выступления приносят мне столько удовольствия, и их отмену я воспринимаю как наказание, но боль, которую я испытываю, такая сильная, что мне нужно отдохнуть и послушаться советов врачей, чтобы я могла вернуться в строй ещё более сильной и бодрой и продолжить свои концерты Madame X", — написала певица.