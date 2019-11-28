Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-28T13:46+0300
https://ria.ru/20191128/1561703350.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/24/1555332448_0:113:2775:1674_1036x0_80_0_0_68216398b66997b1991bfc51140af5aa.jpg
РИА Новости

Мадонна отменила три концерта из-за "сильной боли"

13:46 28.11.2019
557
© AP Photo / Kirsty WigglesworthМадонна
Мадонна
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Мадонна отменила три концерта гастрольного тура Madame X из-за "сильной боли", сообщила поп-дива в своем инстаграме.
Она не уточнила, какую именно испытывает боль и из-за чего.
"Пожалуйста, простите мне такой поворот событий. Мои выступления приносят мне столько удовольствия, и их отмену я воспринимаю как наказание, но боль, которую я испытываю, такая сильная, что мне нужно отдохнуть и послушаться советов врачей, чтобы я могла вернуться в строй ещё более сильной и бодрой и продолжить свои концерты Madame X", — написала певица.
Официальный сайт Мадонны подтвердил, что отмененные концерты в Бостоне (30 ноября, 1 и 2 декабря) не будут перенесены из-за плотного гастрольного графика. Деньги за билеты будут возвращены зрителям.
Мадонна во время выступления
25 ноября, 15:49Культура
Мадонну обвиняют в том, что она не заплатила автору слов и музыки
100111
КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнес
Рекомендуем
Кадр из фильма Зама
Кинофестиваль в Торонто назвал лучшие фильмы десятилетия
Портрет 13-летнего Моцарта, приписанный веронскому мастеру Джамбеттино Чиньяроли
Редкий портрет молодого Моцарта продали за четыре миллиона евро
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал слова о "смерти мозга" НАТО сигналом тревоги для альянса
Капельница в детской больнице
В Волгограде умерла девочка, которую должен был прооперировать Каабак
Зона таможенного контроля на российско-китайской границе
На границе России и Китая усилили контроль из-за риска завоза чумы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала попытки спровоцировать протесты в Венесуэле
Работа фотографа Джо О'Доннелла на выставке Плоды войны в Токио
В Токио показали фото, из-за которого папа Римский приехал в Японию
Бывший начальник Центра общественных связей ФСБ РФ Александр Михайлов
Ветеран ФСБ рассказал, почему РФ запретила въезд социологу из Франции
Организаторы показали логотип Евровидения-2020
Организаторы представили логотип Евровидения-2020
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД осудили преступления против мирных жителей в Афганистане
Актер Годфри Гао на съемках реалити-шоу Chase Me
В Сети опубликовали видео тренировки, после которой умер Годфри Гао
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отключение вещания RT в Боливии
The Pussycat Dolls
The Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Драгоценности Людмилы Зыкиной
В Историческом музее открылась выставка украшений Людмилы Зыкиной
Паспортный контроль на Украине
Российского актера не пустили на Украину из-за поездки в Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7
20:10Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
Лента новостейМолния