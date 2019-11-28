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РИА Новости

Россиян предупредили о распространении новых видов мошенничества

13:06 28.11.2019 (обновлено: 13:08 28.11.2019)
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© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos / Im_Yanis
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В России широкое распространение получают мошенничества, совершенные с использованием различных сервисов для знакомств, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.
"Широкое распространение получило мошенничество с платежными картами (кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материнским капиталом, мошенничество с надомной работой. Все более изощренным становится мошенничество посредством мобильной связи: мобильное мошенничество, мошенничество в интернете", - сказал Куренной на ведомственном канале "Эфир".
По его словам, если раньше обман и злоупотребление доверием основывались на стратегиях различного рода психологического воздействия, то сейчас существенное влияние оказывает внедрение достижений научно-технического прогресса в области информатизации.
"Случаи мошенничества, в основе которых лежит использование разнообразной экономически значимой компьютерной информации, обусловлены криминализацией телекоммуникационных и компьютерных систем связи", - пояснил представитель Генпрокуратуры.
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Александр КуреннойГенеральная прокуратура РФРоссияТехнологииОбщество
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