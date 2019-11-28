Вице-губернатор Евгений Никора возглавил администрацию Мурманска

МУРМАНСК, 28 ноя – РИА Новости. Совет депутатов Мурманска в четверг избрал вице-губернатора региона Евгения Никору на должность главы администрации города, сообщили РИА Новости в пресс-службе совета.
"За кандидатуру Евгения Никоры проголосовали 21 из 30 депутатов горсовета. Большинством голосов он избран главой администрации Мурманска", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что первоочередной задачей на новом посту Никора назвал встречу с жителями города во всех округах, чтобы выявить наиболее острые проблемы, волнующие мурманчан.
На должность сити-менеджера претендовали два кандидата. Никору рекомендовал на эту должность глава региона Андрей Чибис, поддержала партия "Единая Россия". Ранее должность главы администрации занимал Андрей Сысоев, который осенью этого года был избран мэром Мурманска.