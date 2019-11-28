Вице-губернатор Евгений Никора возглавил администрацию Мурманска

"За кандидатуру Евгения Никоры проголосовали 21 из 30 депутатов горсовета. Большинством голосов он избран главой администрации Мурманска", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что первоочередной задачей на новом посту Никора назвал встречу с жителями города во всех округах, чтобы выявить наиболее острые проблемы, волнующие мурманчан.