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РИА Новости

В Ростовской области школьный автобус столкнулся с легковушкой

13:03 28.11.2019 (обновлено: 13:04 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя – РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса в Багаевском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
По его словам, авария произошла на 50-м километре автодороги Ростов-Семикаракорск. Столкнулись "ВАЗ-2112", в котором находились два человека, и школьный автобус ПАЗ, в котором ехали десять детей.
"В результате ДТП дети не пострадали, пострадали два человека из легкового автомобиля", - сказал он.
Для доставки детей в школу был выделен дополнительный автобус из станицы Багаевской.
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