В Ростовской области школьный автобус столкнулся с легковушкой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя – РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса в Багаевском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
По его словам, авария произошла на 50-м километре автодороги Ростов-Семикаракорск. Столкнулись "ВАЗ-2112", в котором находились два человека, и школьный автобус ПАЗ, в котором ехали десять детей.
"В результате ДТП дети не пострадали, пострадали два человека из легкового автомобиля", - сказал он.
Для доставки детей в школу был выделен дополнительный автобус из станицы Багаевской.
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