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РИА Новости

НАСА отправит астронавта на МКС на американском туристическом корабле

13:01 28.11.2019
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© Фото : Олег Артемьев / РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Олег Артемьев / Роскосмос
Международная космическая станция . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. НАСА планирует приобрести место на американском туристическом корабле для выполнения короткого полета астронавта на Международной космической станции, сообщило агентство.
В июле в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, сообщалось, что полеты американских пилотируемых кораблей с туристами на МКС длительностью около месяца запланированы в октябре 2020 года, марте и августе 2021 года. Каждый корабль сможет доставлять на станцию до трех туристов.
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Как отмечается на сайте НАСА, агентство намерено купить место для выполнения астронавтом месячного полета на МКС с целью проведения медико-биологических экспериментов и необходимости коммерциализации низкой околоземной орбиты.
НАСА пояснило, что обычно полеты на МКС длятся около полугода, однако на этот раз потребуется меньше времени: будут собраны данные о физиологических, поведенческих и психологических показателях человека для обеспечения здоровья и работы астронавтов в ходе будущих пилотируемых миссий в дальний космос.
В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. В начале июня НАСА сообщило, что с 2020 года космические туристы смогут дважды в год отправляться на американских пилотируемых кораблях на МКС. Финансовый директор НАСА Джефф Девит отмечал, что месячный полет на МКС обойдется туристу более чем в 59 миллионов долларов.
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Кроме того, сообщалось, что компания Space Adventures начала сбор заявок от желающих полететь на МКС на кораблях Starliner. До этого туроператор отправлял желающих в космос только на российских кораблях "Союз".
До настоящего времени туристы могли попасть на МКС только на российских кораблях "Союз". В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам с компанией Space Adventures на станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони. За 10-суточный полет на "Союзе" к МКС с туристов в разные годы просили от 25 до 50 миллионов долларов.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАСША
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