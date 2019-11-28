НАСА отправит астронавта на МКС на американском туристическом корабле

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. НАСА планирует приобрести место на американском туристическом корабле для выполнения короткого полета астронавта на Международной космической станции , сообщило агентство.

В июле в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, сообщалось, что полеты американских пилотируемых кораблей с туристами на МКС длительностью около месяца запланированы в октябре 2020 года, марте и августе 2021 года. Каждый корабль сможет доставлять на станцию до трех туристов.

Как отмечается на сайте НАСА , агентство намерено купить место для выполнения астронавтом месячного полета на МКС с целью проведения медико-биологических экспериментов и необходимости коммерциализации низкой околоземной орбиты.

НАСА пояснило, что обычно полеты на МКС длятся около полугода, однако на этот раз потребуется меньше времени: будут собраны данные о физиологических, поведенческих и психологических показателях человека для обеспечения здоровья и работы астронавтов в ходе будущих пилотируемых миссий в дальний космос.

В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. В начале июня НАСА сообщило, что с 2020 года космические туристы смогут дважды в год отправляться на американских пилотируемых кораблях на МКС. Финансовый директор НАСА Джефф Девит отмечал, что месячный полет на МКС обойдется туристу более чем в 59 миллионов долларов.

Кроме того, сообщалось, что компания Space Adventures начала сбор заявок от желающих полететь на МКС на кораблях Starliner. До этого туроператор отправлял желающих в космос только на российских кораблях "Союз".