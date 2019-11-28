Главы стран ОДКБ выразили сожаление из-за прекращения действия ДРСМД

БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Главы стран Организации договора о коллективной безопасности выразили сожаление в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, говорится в заявлении по итогам сессии организации.
"Выражаем сожаление в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - говорится в тексте документа.
Также отмечается, что главы государств "глубоко озабочены будущим Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в феврале 2021 года". "В связи с этим надеемся на продление данного принципиально важного Договора", - говорится в документе.
Второго августа прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
15 ноября, 13:58Нарышкин считает, что СНВ-3 повторит судьбу ДРСМД