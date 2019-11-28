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РИА Новости

Главы стран ОДКБ выразили сожаление из-за прекращения действия ДРСМД

12:58 28.11.2019 (обновлено: 13:41 28.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке
БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Главы стран Организации договора о коллективной безопасности выразили сожаление в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, говорится в заявлении по итогам сессии организации.
"Выражаем сожаление в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - говорится в тексте документа.
Также отмечается, что главы государств "глубоко озабочены будущим Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в феврале 2021 года". "В связи с этим надеемся на продление данного принципиально важного Договора", - говорится в документе.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
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Второго августа прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
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Саммит ОДКБ в БишкекеДональд ТрампСергей ЛавровМИД РФОДКБВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
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