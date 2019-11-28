Главы стран ОДКБ выразили сожаление из-за прекращения действия ДРСМД

БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Главы стран Главы стран Организации договора о коллективной безопасности выразили сожаление в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, говорится в заявлении по итогам сессии организации.

"Выражаем сожаление в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - говорится в тексте документа.

Также отмечается, что главы государств "глубоко озабочены будущим Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в феврале 2021 года". "В связи с этим надеемся на продление данного принципиально важного Договора", - говорится в документе.

Второго августа прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.